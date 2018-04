«La Manada» podrà sortir d'aquí un any els cap de setmana

Els cinc joves de "la Manada" que aquest dijous van rebre la sentència de l'Audiència de Navarra en què se'ls condemna a nou anys de presó per abús sexual, podrien sortir en llibertat provisional d'aquí a només un any. Aquesta és la situació que permet el sistema penitenciari espanyol, ja que tots ells ja haurien complert gairebé un terç de la condemna. En aquest cas, podrien començar a demanar permisos penitenciaris de cap de setmana o d'estiu, si el seu comportament fos adequat.Els nois van ser condemnats finalment per un delicte d'abús sexual i no d'agressió sexual o violació, tal com demanava la Fiscalia i l'acusació. Per la seva part, els seus advocats defensaven la lliure absolució, un punt de vista amb el qual també congregava un dels tres magistrats que va emetre un vot particular en la sentència. Per això, els seus lletrats han anunciat que recorreran la sentència, que passarà al Tribunal Superior de Justícia de Navarra i, a instàncies superiors, al Tribunal Suprem.

