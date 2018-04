El groc vesteix la Festa Verdaguer 2018

Roda de premsa de presentació de la Festa Verdaguer d'enguany Foto: ACN

El groc pren protagonisme a l'edició 2018 de la Festa Verdaguer Foto: ACN

La Festa Verdaguer celebrarà aquest maig una de les seves edicions més reivindicatives, amb el groc com a gran protagonista. Precisament aquest color impregna el cartell amb una ploma (de verdum) per transmetre la idea de la llibertat. Així ho explicava la directora de la Fundació Jacint Verdaguer , Carme Torrents, mentre recitava "Pobres aucells: Si poguessin parlar, ne dirien de fresques de la llibertat que corre per la terra".Entre els actes organitzats enguany trobem un sopar groc, un vermut groc i la caminada Fem junts camí per la República, organitzada conjuntament amb les entitats independentistes del municipi. Tal com explicava durant l'atenció a premsa l'alcalde de Folgueroles, Carles Baronet, l'any passat l'exposició Verdaguer segrestat va ser la protagonista. Però aquest 2018 "tenim el país intervingut". "Malgrat la situació política i tristor, Folgueroles i Barcelona hi som per reivindicar la vida del poeta i la cultura catalana".Torrents també ha destacat que la festa 2018 farà èmfasi en el llegat del poeta amb la figura de Frederic Mistral, escriptor de la Catalunya Nord i traductor de les obres de Verdaguer al francès. Un dels altres eixos centrals de la festa serà, com és habitual, la natura i el poble i no hi faltaran activitats com l'Arbre de Maig, l'Ofrena Floral o els tradicionals Ballets. El dia central de la festa a Folgueroles és el 20 de maig, amb el diputat de JxCat al Parlament Eduard Pujol com a convidat d'excepció.La inauguració dels actes serà a la sala de la Columna de Vic el 17 de maig. Josep M. Sucarrats pronunciarà la conferència Eros i alteritat, a propòsit del 'Dietari pelegrí a Terra Santa'. Precisament, és el guanyador del premi Verdaguer de Recerca 2017.A Barcelona, els actes començaran el 10 de maig amb la lectura Llegim Verdaguer, amb diversos rapsodes i lectors. Un dels actes més destacats és el taller Rapejant Verdaguer, una activitat impartida per Pau Llonch. Així ho explicava la responsable d'activitats del Museu d'Història de Barcelona, Teresa Macià, remarcant que amb l'esdeveniment es busca "una connexió entre la gent jove i Verdaguer: hem revisat i buscat el Verdaguer més reivindicatiu, perquè els més joves vegin que allò que fan els rapers o cantants de cançó-protesta és molt més proper".Els actes de la Festa Verdaguer a Barcelona clouran el 10 de juny amb l'homenatge al poeta Jacint Verdaguer al Cementiri de Montjuïc, al migdia, i acabaran a la tarda a la Casa Verdaguer de la Literatura amb el cantautor Roger Mas cantant Verdaguer.

