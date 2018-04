Recullen més de 625.000 signatures per la inhabilitació dels jutges de «la Manada»

El portal change.org ha recollit en menys de 24 hores més de 625.000 signatures reclamant la inhabilitació dels tres jutges de l'Audiència de Navarra que van dictar la sentència de "la Manada", en què es condemna els seus integrants a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual continuat però no de violació. La sentència va aixecar un enorme rebuig entre la ciutadania des que es va conèixer aquest dijous al migdia, primer a les xarxes socials i hores després al carrer, on es van produir concentracions a les principals ciutats catalanes i espanyoles. La iniciativa, que ha recollit 627.000 firmes fins a dos quarts de deu del matí, ha sorgit d'una ciutadana que argumenta que demana la inhabilitació dels magistrats perquè entén que per part de "la Manada", "no va existir violència i intimidació en aquest cas"."En un país en què tenim un problema de violència masclista tan greu, no podem permetre'ns jutges i magistrats que considerin que perquè existeixi agressió sexual no n'hi ha prou que cinc homes agredeixin una jove indefensa i en estat d'embriaguesa a qui, posteriorment van abandonar i van robar el telèfon perquè pogués ser auxiliada", continua el text que recull la petició.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)