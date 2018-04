​Barcelona expressa el suport «incondicional» a les víctimes de «La Manada»

Tot i no haver estat convocat, @DemocratesBCN i @gardanuy_bcn en el seu nom m’adhereixo al rebuig de la sentencia de #LaManada indignació , fàstic i solidaritat amb la víctima i amb totes les Dones #NoesNo — Gerard Ardanuy #RC 🎗 (@gardanuy_bcn) 27 d’abril de 2018

L'Ajuntament de Barcelona ha acordat aquest divendres per unanimitat una declaració institucional per donar suport "incondicional" a les víctimes de "La Manada", després de la sentència que condemna a 9 anys de presó els cinc membres d'aquest grup només per un delicte d'abús sexual i no per violació durant els Sanfermines del 2016 En una imatge poc habitual, l'alcaldessa, Ada Colau, ha llegit el text abans del ple d'aquest divendres acompanyada de representants de la resta de grups municipals, i l'ha justificat per "l'alarma social" que ha generat la sentència, que ha qualificat de "fet molt greu". L'únic que no hi era a la foto era el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates), que ha explicat que no havia estat "informat", però ha expressat el suport a la declaració.El text insta al Congrés i al Senat a la modificació del Codi Penal per revisar el supòsit d'abús sexual així com la consideració jurídica de la violència en casos d'agressió sexual i violació. A més, dona un suport "incondicional" a les víctimes, "moltes vegades invisibles", de les agressions sexuals, i a les mobilitzacions contra la sentència. Precisament Colau ja va participar en la manifestació d'aquest dijous a la capital catalana . El consistori ha decidit fer arribar la declaració a l'Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial.

Declaració institucional de suport a les víctimes de "La Manada" by naciodigital on Scribd

