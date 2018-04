Xavier Trias: «Crec que Puigdemont no podrà ser investit president»

Xavier Trias Foto: Adrià Costa

L'exalcalde de Barcelona i dirigent del PDECat, Xavier Trias, considera que "Puigdemont no podrà ser investit president". En una entrevista al Diari Ara , preguntat sobre si el candidat de Junts per Catalunya podrà ser investit abans del 22 de maig, data en què s'esgota el termini per anar a eleccions, Trias és taxatiu: "Jo crec que no".Tot i això, referma el seu compromís amb el seu lideratge: "Hem de fer el que digui Puigdemont. Jo en soc un devot. Qui lidera la majoria parlamentària és ell, hem de donar-li suport", apunta Trias, tot afegint que la voluntat del president català és demostrar al món que no pot ser investit perquè Madrid no li permet.Aquesta declaració apareix l'endemà que es conegués que Puigdemont no podrà ser investit "legalment" president de la Generalitat, tal com explicava NacióDigital . El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) va afirmar que la reforma de la llei de la Presidència per fer-ho possible no s'ajusta al marc legal vigent -l'espanyol de la Constitució i l'Estatut- i el Tribunal Constitucional (TC) va indicar que no pot se'l pot investir a tràmit i que si passa la mesa incorrerà en responsabilitats penals.Si la majoria republicana desatén els consells del CGE, que no són vinculants, com sembla que vol fer Roger Torrent, el TC suspendrà d'immediat la votació i no es farà efectiu un eventual nomenament. Quines sortides hi ha? Passar al "pla D" i buscar un nou candidat abans del 22 de maig o altres dues que generen consensos menors: anar a eleccions o desobeir investint Puigdemont i fer efectiva la República amb totes les conseqüències.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)