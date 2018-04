VÍDEOS El ministre Catalá ha de fugir escopetejat i escortat sota crits de «dimissió»

El ministre de Justícia, Rafael Catalá Foto: ACN

Momento en que el ministro Catalá ha salido del Colegio de abogados de Córdoba escoltado por la policía y entre gritos de "dimisión" de las manifestantes. pic.twitter.com/DsDJo2mLs0 — Daniel Bernabé (@diasasaigonados) 26 d’abril de 2018

El movimiento feminista en Córdoba rodea con mucho "cariño"al ministro de Justicia del PP, Catalá, durante 2 horas, para que se sienta"seguro"...Ministro Dimisión !!!#NoEsAbusoEsViolacion #AndaluciaFeminista#JusticiaPatriarcal cómplice de violencia machista !! pic.twitter.com/U5Or98X1Eh — praxedes perez varga (@PRAXEDESPV) 26 d’abril de 2018

La sentència condemnatòria per abús sexual -i no agressió sexual- que s'ha fet pública aquest dijous contra els cinc membres de "la Manada" ha encès la indignació del moviment feminista, que ha omplert les places de les places catalanes i també de les principals ciutats espanyoles.Una d'elles va ser la de Còrdova, on el ministre Catalá es trobava al Col·legi d'Advocats de al ciutat. Allà, un miler de persones protestava contra la sentència al Bulevar del Gran Capitán, però posteriorment es va dirigir al Col·legi, on el titular espanyol de Justícia va presidir una reunió de presidents d'audiència provincials del país.Segons informa la Cadena Ser , quan Catalá va intentar sortir de l'edifici, al voltant de les 22 h. i després de tres intents sense èxit, va rebre una forta escridassada dels convocats i va haver de sortir escortat entre crits de "dimissió" i una sonora xiulada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)