​CaixaBank guanya 704 milions d'euros el primer trimestre, un 74,7% més que en el mateix període del 2017

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, en una imatge d'arxiu Foto: Jonathan Oca

El grup CaixaBank va guanyar en el primer trimestre 704 milions d'euros, el 74,7% més que el mateix període de l'any passat. El fort creixement del benefici del grup bancari presidit per Jordi Gual s'explica per una menor partida de dotacions per cobrir possibles pèrdues per deteriorament d'actius financers que es redueixen un 44,3%, perquè els ingressos creixen més que les despeses d'explotació, un 6,5% contra un 5,4%, per la major participació de les participades i perquè el BPI, en el primer trimestre del 2017, només va contribuir en dos mesos en integrar-se al grup bancari al febrer. La ràtio de morositat manté la seva tendència a la baixa i tanca el trimestre amb una taxa del 5,8%, per sota del 6%.Les despeses d'administració i amortització recurrents creixen un 5,4%, l'1,8% sense tenir en compte els costos del BPI portuguès, un augment inferior al ritme que registren els ingressos core o de l'activitat típicament bancària, que ho fan en un 6,5%.En l'activitat ordinària bancària se sumen els resultats del marge d'interessos, les comissions i els ingressos del negoci de les assegurances, que en conjunt aporten 2.008 milions d'euros, el 6,5% més, el 3,7% més sense BPI.Els ingressos core en els comptes de CaixaBank expliquen ara com ara el 93% del marge brut de l'entitat, quatre punts percentuals per sobre del 89% que suposaven el primer trimestre del 2017. El banc afirma que això suposa una ''millora gradual de la qualitat dels ingressos'' de l'entitat.La línia del marge brut tanca el trimestre amb 2.262 milions d'euros, el 19,5% més que el primer trimestre del 2017.La contribució de BPI als resultats puja fins als 40 milions d'euros contra els 22 milions que va aportar entre els mesos de febrer i març de l'any passat. BPI es va integrar comptablement al grup bancari de CaixaBank a partir del mes de febrer del 2017. SI es té en compte la contribució de les participades de BPI, l'aportació agregada del banc portuguès arriba fins als 169 milions d'euros.Un altre factor que impulsa a l'alça els resultats és la millora de la rendibilitat que es va situar el 31 de març en una ràtio del 9,8%, en línia en l'objectiu marcat en el Pla Estratègic per al 2018 que indicava una franja entre el 9% i l'11%.La millora de la situació econòmica, també va impactant positivament en els comptes del banc i especialment en l'apartat de provisions. La línia de dotacions per pèrdues per deteriorament d'actius financers disminueixen fins als 139 milions d'euros, un 44,3% menys que el primer trimestre del 2017.A més, en el primer trimestre del 2017, en l'epígraf d'altres dotacions a provisions es recollien els 152 milions d'euros associats a prejubilacions i 154 milions d'euros de sanejament a la Sareb o banc dolent. En aquest trimestre, la provisió per altres dotacions s'ha situat en 50 milions, amb una reducció del 86,3% en relació amb el primer trimestre del 2017.El crèdit brut es va situar a 31 de març en 223.249 milions d'euros, el 0,3% menys que el mateix període del 2017.En relació amb la cartera sana de crèdits, el resultat és pla en comparació amb el mateix període del 2017.En el comportament de la cartera de crèdits segueix impactant encara més les amortitzacions de crèdits hipotecaris de l'època del 'boom' immobiliari que la nova producció de préstecs nous. Tot i això, la nova producció de crèdit nou al consum augmenta el 13,3%, mentre que la nova producció de crèdit hipotecari es manté en xifres estables en relació amb els tres primers mesos del 2017. El 60% del nou crèdit hipotecari és a tipus fix.La ràtio de morositat es redueix fins al 5,8% (6,0% al desembre i 6,7% al març del 2017). Els saldos dubtosos baixen fins als 13.695 milions, 610 milions menys que el trimestre anterior i 2.440 milions menys en l'últim any.La solvència de CaixaBank, en termes de Common Equity Tier 1 (CET1) 'fully loaded', es va situar en l'11,6% el 31 de març, en línia amb el rang fixat al Pla Estratègic 2015-2018 (entre l'11 i el 12%), i gairebé 3 punts percentuals per sobre dels requeriments del supervisor del 8,75%.

