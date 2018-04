La diplomàcia espanyola esclata contra el ministre Dastis pel procés català

Creix la irritació en el si de la carrera diplomàtica contra el ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis. Primer de manera subtil i ara de manera cada cop més explícita, els professionals de la diplomàcia espanyola no s'estan de manifestar la seva crítica per la manera com des del Palau de Santa Cruz -seu del Ministeri- s'ha gestionat la defensa dels interessos de l'Estat davant del repte sobiranista. S'acusa Dastis de maldestre i incompetent, i es considera una humiliació la derrota clamorosa del relat espanyol en les principals capitals europees.A més, Dastis ha comès alguns nyaps memorables, com quan va afirmar en una entrevista a la BBC que a l'escola catalana no s'ensenyava castellà. Fins i tot antics companys de promoció asseguren que Dastis no era el més perspicaç de la seva fornada a la carrera diplomàtica. El ministre va ser amb anterioritat representant permanent d'Espanya davant la UE i es considera imperdonable la seva manca d'habilitat per moure's per cancelleries per explicar la raó d'Espanya.

