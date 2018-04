VÍDEO Sant Esteve de les Roures, el poble més «rebel» de Catalunya, arriba al «Polònia»

Sant Esteve de les Roures al ''Polònia'' Foto: Polònia

I tant @QuimMonzo ! Només hi ha un problema: a l'Ajuntament també ens hem perdut😅 https://t.co/xSCWcCn5Pt — Ajuntament de Sant Esteve de les Roures (@st_esteveroures) 17 d’abril de 2018

Agents de la Guàrdia Civil durant les càrregues de l'1-O a la Ràpita. Foto: Sofia Cabanes

Sant Esteve de les Roures no existeix, almenys a Catalunya. És un poble fictici que es va inventar la Guàrdia Civil en un intent més de justificar la violència del procés en un dels múltiples informes que la benemèrita ha enviat al jutge del Suprem Pablo Llarena. Segons els agents, en aquest poble imaginari -"de difícil ubicació", com diu, irònicament, Viquipèdia- s'hi va donar un dels focus de violència, amb puntades de peu al cap de guàrdies civils indefensos i intents d'atropellament.Després de setmanes d'èxit a la xarxa, ha fet el salt a la televisió i ha arribat al Polònia de TV3. En format de sèrie, el programa de sàtira política retrata un poble ple d'independentistes, membres dels CDR, que volen fer "còctels molotov" i "posar bombes als peatges". Ho podeu veure aquí:Aquest municipi fantasma s'ha convertit en un autèntic fenòmen a la xarxa. Els usuaris, en un clar gest de fer mofa de la Guàrdia Civil, han creat l'ajuntament i partits polítics, CDR, escoles i universitats, associacions diverses, servei de rodalies, hostpitals, un tanatori... I fins i tot el mateix cos de la Guàrdia Civil de Sant Esteve de les Roures. De fet, fer el recompte de quantes entitats o associacions té aquest "poble" és una tasca complexa. L'escriptor Quim Monzó va fer la petició a l'"Ajuntament", que no va saber què respondre.L'article que el poble té a la Viquipèdia fa un llistat aproximat (cada dia poden aparèixer nous perfils a la xarxa) de les organitzacions del poble. En total, n'hi ha més de 80 entre institucions, partits, comerços, espais d'oci... Tot plegat com si es tractés d'un poble real.Per si tot això no fos prou, la mateixa benemèrita va donar ales a la paròdia interactuant-hi a través de Twitter. En concret, el perfil oficial de la Guàrdia Civil va respondre una piulada de l'Ajuntament de Sant Esteve de les Roures que compartia un vídeo d'agents disparant contra immigrants. "Des d'un compe oficial? Representen els seus ciutadans parlant de falsos impactes que no apareixen en cap autòpsia? No es deu haver equivocat el community manager?", deia la Guàrdia Civil. La (nova) pífia de la benemèrita va provocar les burles de xarxa i va impulsar de nou aquest poble cada vegada més real, almenys a Twitter.

