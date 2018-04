L'advocat de Sànchez, Rull i Turull denuncia les discriminacions que pateixen els presos

Els advocats Marina Roig i Jordi Pina surten de la presó de Soto del Real on estan tancats Jordi Sànchez i Jordi Cuixart Foto: ACN

L'advocat Jordi Pina ha denunciat pràctiques discriminatòries per part de les direccions de Soto del Real i Estremera contra el líders catalans empresonats. "Quan sancionen Jordi Sànchez 30 dies sense sortir, sis mesos sense parlar amb la persona que va gravar el missatge, al final cal explicar-ho, perquè quan diuen que els tracten com a gent normal no és veritat", ha assegurat.En declaracions a La nit a 8tv, Pina ha anunciat que presentarà recurs d'empara al TC pel càstig contra Sànchez per una gravació difosa durant la campanya del 21-D i ha explicat que el centre penitenciari l'ha renyat per un tuit crític. També ha revelat que "hi ha un tracte diferenciat": "Sànchez ha d'anar sempre acompanyat d'un funcionari, diuen que per la seva seguretat, i no pot fer més de 30 metres sense aquest funcionari, i a cada conversa, han d'anotar a qui truquen", ha explicat. També ha informat que se'ls ha negat la possibilitat de rebre la visita de periodistes, cosa que no passa amb altres presos.Pina ha recordat que després de la gravació, "van escorcollar la cel.la de Sànchez per trobar un mòbil, se'l va traslladar de mòdul, que és un càstig molt sever, és començar de nou amb gent nova i nou escenari." També ha afirmat que, ara, Sànchez no pot sortir de la cel·la a partir del migdia: "no sé què passa amb la direcció de Soto del Real que hi ha una reacció molt més bel.ligerant."Jordi Pina també ha explicat que s'ha sol·licitat l'apropament de presos a Catalunya amb un doble argument. El primer, és el dels familiars, als quals "se'ls vulnera el dret d'estar amb uns pares i unes mares...I més quan cap dels investigats és culpable de res, perquè avui tots són innocents." El segon argument és el dret de defensa: "no és igual que estiguin a La Roca o a Brians que a Estremera o a Soto del Real. Això ressenteix el seu dret de defensa."L'advocat de Sànchez, Turull i Rull també ha advertit que el Suprem té un problema important des que Alemanya ha constatat que no té elements per extradir Puigdemont per rebel.lió, ja que "no és lògic que uns puguin ser jutjats per uns delictes i la resta per uns altres."

