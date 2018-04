El militar i el guàrdia civil de «la Manada» cobraran el 75% del sou

Els membres de ''La Manada''.

El militar i el guàrdia civil de "la Manada" continuaran cobrant el 75% del sou fins que la sentència del cas sigui ferma. Quan això passi, seran expulsats del cos. Així ho ha confirmat el Ministeri de Defensa segons ha informat El Periódico La Razón després de la polèmica sentència per "abús sexual" (i no violació) a una noia de 18 anys. Tots dos, juntament amb la resta de membres que van agredir la jove, han estat condemnat a 9 anys de presó en una sentència que ha provocat una onada d'indignació als carrers. La decisió dels jutges de l'Audiència de Navarra envia un missatge que certs moviments socials i feministes critiquen i que no han obviat. Si una persona no es pronuncia amb un "no" rotund i clar davant d'un abús sexual, s'entén que hi pot haver consentiment. Això, i la manca de violència física són els principals elements pels quals, finalment, s'ha condemnat els cinc joves per un delicte d'abús sexual i no per agressió, tal com demanaven la Fiscalia i l'acusació.De fet, els magistrats han entès que la jove de 18 anys no va forcejar, ni es va queixar, tal com mostra el vídeo -que s'ha fet servir com a prova-, i que si va entrar al portal on es va produir l'agressió, és perquè ella mateixa va voler. En la seva declaració, ella va dir que no havia pogut "reaccionar" i que havia quedat paralitzada per la por. Una versió que els acusats van desmentir.

