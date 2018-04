El fiscal es manté ferm en acusar els vuit joves d'Altsasu per terrorisme

Judici als acusats d'Altsasu a l'Audiència Nacional. Foto: Europa Press

El fiscal de l'Audiència Nacional José Perals ha elevat a definitiva la petició inicial que feia contra els vuit joves d'Altsasu i manté l'acusació per terrorisme. El ministeri públic sol·licitava penes d'entre 12 anys i mig i 62 anys i mig. Després d'escoltar la declaració dels acusats, els dos guàrdies civils i les seves parelles i diversos testimonis, el fiscal subratlla que no va ser una "baralla de bar" sinó una agressió "planificada i organitzada".Durant la sessió d'aquest dijous, Perales ha assegurat que l'objectiu dels joves era "fer fora" del poble i de Navarra el cos de la Guàrdia Civil i també "infondre por i temor" a la població que no pensa com els acusats. "Estem veien a Espanya al segle XXI com uns volen fer fora del poble els agents, això és xenofòbia, racisme, feixisme en estat pur", ha manifestat durant el tràmit de conclusions definitives. Segons el fiscal, aquesta és l'actitud dels "supremacistes abertzales" perquè hi ha "gent que fa una feina que no els agrada".Els fets van tenir lloc la nit del 15 d'octubre de 2016 a la localitat navarresa. Tres dels joves estan des de fa més de 500 dies en presó preventiva. En la sessió de dimecres es va aportar com a prova un vídeo gravat per un dels encausats, on es veu un dels agents amb camisa blanca i neta, sense cops aparents ni taques de sang. A les imatges també es veu com el sergent suposadament agredit dona un cop a un dels joves acusats mentre ell el grava amb el telèfon. El fiscal sosté que el vídeo pot estar "manipulat".El fiscal sosté que el vídeo pot haver estat objecte "de tot tipus de manipulacions". "A algú que li demanen penes de presó pot fer servir photoshop o tot el que se li posi per davant", ha manifestat. El judici acabarà la setmana que ve, ja que encara falten els informes d'altres parts.

