Poble Lliure demana coordinar una estratègia de desobediència civil

Guillem Fuster, portaveu de Poble Lliure Foto: Poble Lliure

Poble Lliure ha proposat aquest dijous acumular forces en el moviment popular per articular una institucionalitat pròpia al marge de la legalitat espanyola i evitar així que aquest espai sigui "grapejat" per la "justícia inquisitorial" de l'Estat. En l'acte de presentació del manual "Estratègia i Acció Republicana", l'organització independentista ha fet una crida a coordinar les accions de desobediència civil alhora que es creen les institucions republicanes.Aquesta institucionalitat republicana es concreta en l’Assemblea de Representants del Poble Català, el Consell per la República i el Congrés Nacional del Poble Català (CNPC). El primer hauria de ser l’òrgan de legitimitat democràtica que aplegués tots els càrrecs electes del bloc republicà.Per altra banda, el Consell per la República es projecta com l'òrgan executiu de desplegament de la República Catalana, "que hauria d’agrupar representants de partits i entitats que assumeixin la coordinació i l’impuls de campanyes i projectes a tots els nivells, amb especial èmfasi en la internacionalització", ha explicat Guillem Fuster protaveu de Poble Lliure.I, en tercer lloc, el CNPC, com a instrument unitari i aglutinador de tot el moviment per la independència i per la República. En aquest espai és on Poble Lliure proposa agrupar des dels CDR, ANC, Òmnium Cultural, sindicats, ateneus, fins a AMPES, esplais, moviments escoltes, col·lectius feministes, moviments ecologistes, etc.Un dels àmbits que es remarca en aquest manual de "desobediència civil republicana" és el de l’acció republicana que s’ha de dur a terme des de les organitzacions independentistes. En aquest sentit, des de Poble Lliure es proposa una sèrie d’accions de denúncia de l'ofensiva de l'Estat i de reivindicació de la legitimitat de la República. Alhora, plantegen un "boicot actiu i coordinat" contra les companyies de l'Ibex-35 "per debilitar el control econòmic de l'Estat en territori català".En l’acte d’aquesta tarda, al qual han assistit membres dels principals partits independentistes -Quim Torra, de JxCat, Ruben Wagensberg, d'ERC, i Antoni Castellà, de Demòcrates-, s'ha tingut un record pels presos i exiliats. En aquest sentit, Guillem Fuster, portaveu de l'organització, ha reivindicat la necessitat d'articular "una lluita antirepressiva unitària i de defensa política dels anhels del poble català".Per cloure l'acte, Fuster ha recalcat la importància d'una fita molt important "per retallar el poder i el control del bloc del 155" a Catalunya: les eleccions municipals de l'any vinent. Des de Poble Lliure s'ha emplaçat a aquests partits a formar governs republicans al servei de la insititucionalitat republicana que s’ha de crear paral·lelament, disposats a resistir els embats de l’Estat.

Què podem fer ara? Poble Lliure by naciodigital on Scribd

