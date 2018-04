VÍDEO Quan el PNB prometia no pactar amb el PP perquè «amb el 155 no es juga»

¡¡Con el 155 no jugamos!!

¡¡Con el 155 en vigor no negociamos en absoluto!!



Esto decíais @eajpnv. A ver si tenéis el valor de mirar a los catalanes a los ojos a partir de ahora aprobando los presupuestos del PP. Los presupuestos del 155 en vigor.#PGE2018 #PGE #Presupuestos2018 pic.twitter.com/xyhBFvA2PQ — El Protestófono 🎗️ (@elprotestofono) 26 d’abril de 2018

Després que aquest dimecres el PNB assolís un acord amb el PP a canvi d'un increment mínim de les pensions de l'1,6% , avui els nacionalistes bascos s'han alineat amb els populars i Ciutadans per tombar les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos generals de l'Estat. El Congrés ha rebutjat per 176 vots en contra i 174 a favor les propostes plantejades per l'oposició. El resultat de la votació permet que els comptes elaborats pel govern espanyol avancin en la seva tramitació a la cambra baixa.Ara bé, on queden les paraules dels dirigents del PNB en què prometien, de forma meridiana, posicionar-se en contra dels comptes de Mariano Rajoy fins que l'executiu central no retirés el 155. L'usuari de Twitter @elprotestofono ha recuperat dos moments clars que deixen en evidència el PNB. El vídeo consta del fragment d'un discurs del president de la formació, Andoni Ortuzar, i unes declaracions als mitjans de comunicació del portaveu del partit basc en el Congrés dels Diputats, Aitor Esteban.En aquell moment, els dirigents assenyalaven que amb el 155 "no juguem" i titllaven la intervenció de l'autonomia catalana per part del govern central com un "atac" també contra el País Basc i la seva "idea d'autogovern".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)