Youtube, obligat a retirar set vídeos masclistes de la xarxa que el CAC va denunciar

Youtube ha hagut de suprimir o condicionar l’accés de set vídeos que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va denunciar per incitar a la violència masclista. Aquests eren “Castigo a mujer infiel”, “Como golpear a tu novia si te engaña” i “Un mal llamado hombre maltrata a una sumisa mujer”, entre d’altres. En total, el material audiovisual denuncia havia tingut més de 478.000 visualitzacions.El CAC va posar a mans de la Fiscalia els vídeos el 22 de febrer. Alguns d’ells, però, encara no han estat retirats. Segons ha recordat el president del Consell, Roger Loppacher, la Unió Europea està tramitant la revisió de la directiva de serveis de comunicació audiovisuals i ha demanat que les autoritats reguladores puguin ordenar la retirada immediata d’aquests continguts.“Convindria que quan una autoritat de regulació detecti continguts il·lícits, com ara pornografia infantil i violència masclista, o perjudicials per als menors, com per exemple la promoció de l’anorèxia o del suïcidi, disposi de les eines i dels poders necessaris per tal de fer efectiva aquesta protecció”, ha assegurat.L’informe de denúncia dels vídeos masclistes és el segon que realitza el CAC amb continguts d’Internet que inciten a la violència masclista. El primer es va fer el 2016, tot i que el 2015 ja es van iniciar actuacions en l’àmbit d’Internet amb informes sobre pornografia infantil, anorèxia i bulímia, violència masclista, incitació al suïcidi, pedofília i homofòbia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)