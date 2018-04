​L'oposició aboca Colau a retirar el contracte de neteja del ple per manca de suports

Servei de neteja de Barcelona. Foto: Albert Alcaide

El govern d'Ada Colau portava a votació al ple d'aquest divendres el nou contracte de neteja i recollida d'escombraries, però la manca de suports de l'oposició farà que l'alcaldessa l'hagi d'acabar retirant de l'ordre del dia per seguir-lo negociant. El nou contracte hauria d'entrar en vigor l'1 de novembre del 2019, i suposa un import de 2.456 milions d'euros a repartir durant vuit anys, o sigui 307 milions anuals.Es tracta del contracte més gran de l'Ajuntament, però cap grup de l'oposició ha garantit públicament que hi dona suport . Només el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates), ha indicat que no hi veu pegues d'entrada, mentre que ERC anava a votar-hi en contra i Ciutadans es debatia entre l'abstenció i el "no". L'estocada final a les possibilitats que prosperés aquest divendres ha vingut del partit amb més regidors de l'oposició, el Grup Demòcrata –el PDECat-, el qual ha manifestat que no hi pot donar un vot favorable, i ha instat el govern a retirar el punt de l'ordre del dia i a seguir negociant."Creiem que ens hem de donar dos mesos per continuar unes converses que, si bé han servit per avançar, encara no han permès arribar a un acord definitiu per tal que el servei de neteja i la recollida de residus de la ciutat estigui a l'altura de les necessitats actuals de Barcelona", ha expressat la regidora del PDECat Francina Vila. Recorda que és un contracte que s'estén durant com a mínim dos mandats municipals i que suposa fins al 10% del pressupost del consistori, motiu pel qual considera que cal que el govern assoleixi "consensos amplis i màxim suport" per aprovar-lo.A més, considera que molts dels criteris que defensa incloure en el contracte "no estan del tot garantits". Una de les qüestions que no veuen resoltes és la d'una nova fiscalitat basada en la tributació per generació de residus. I també és un aspecte clau per a ERC. Segons els republicans, en el contracte no es garanteix com es posarà en marxa la voluntat del govern de bonificar qui faci bé el reciclatge, més enllà de deixar els contenidors preparats perquè els barcelonins hagin de passar una targeta quan llencin la brossa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)