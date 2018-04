Denuncien atacs contra cases d'independentistes a Cambrils

Hola @PoliciaCambrils @mossos @ajcambrils !



Un grup de feixistes han atacat i assenyalat la casa d'uns veïns de Vilafortuny, han arrencat uns llaços grocs de la tanca de casa i han fet pintades a la porta.



El feixisme avança si no se'l combat! #AlertaUltra @jordiborras



[FIL] pic.twitter.com/vH5hzrLTai — CDR Cambrils #ElPoderDelPoble (@cdr_cambrils) 25 de abril de 2018

Aquest atac el vam patir el 27 de gener, seguim amb la impunitat dels feixistes.#AlertaUltra

Atac feixista a Cambrils! Dues rodes punxades, matricula pintada i merda a la porta. Tot per portar l'estelada.

Contra el feixisme, ni un pas enrere!https://t.co/pEIOpeB7FD — CDR Cambrils #ElPoderDelPoble (@cdr_cambrils) 25 de abril de 2018

Els independentistes pateixen constantment atacs en els seus habitatges a Vilafortuny, segons ha denunciat el CDR de Cambrils. El comitè local ha fet diverses piulades a Twitter per fer-ho públic. Pintades on es poden llegir "Aquí hi viu un Pujolet, mangui, pupa", "155" i altres missatges gairebé indesxifrables.Des del CDR lamenta que els autors de les pintades "actuen amb total impunitat però hem de deixar constància de tots els casos" i per aquest motiu el col·lectiu fa una crida a tots els veïns que els facin arribar tots els atacs i que "ho denuncieu als Mossos d'Esquadra".El mateix comitè recorda que al gener, un veí ja va patir un atac, ja que li van punxar dues rodes del seu vehicle, li van pintar la matrícula i li van embrutar la porta amb excrements per portar l'estelada.Algunes persones ja els han fet arribar algun atac, com el cas d'un veí de la Pobla de Mafumet que ha indicat que li van tirar ous a casa i li van pintar un "Viva España" a les portes del garatge.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)