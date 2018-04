La indignació per la sentència de «la Manada» pren el carrer

VÍDEO La plaça de Sant Jaume de Barcelona s'omple de gent en la concentració de rebuig a la sentencia de "La Manada" https://t.co/soNExlMG0v pic.twitter.com/m24sBAQlM2 — NacióDigital (@naciodigital) 26 d’abril de 2018

VÍDEO Centenars de persones fan soroll amb claus a la plaça de Sant Jaume de Barcelon, entre crits de "no és no" i "no és un abús, és una violació" contra la sentència de "la Manada" https://t.co/soNExlMG0v pic.twitter.com/4356BTbQOT — NacióDigital (@naciodigital) 26 d’abril de 2018

Concentració de rebuig a la sentència de La Manada. Foto: Gerard Fageda

FOTOS Globus, cartells i pancartes omplen la plaça de Sant Jaume de Barcelona contra la sentència de "la Manada" https://t.co/soNExlMG0v pic.twitter.com/m861V5jviw — NacióDigital (@naciodigital) 26 d’abril de 2018

VÍDEO La manifestació contra la sentència de "la Manada" continua al crit de "tranquila hermana, aquí está tu manada" https://t.co/soNExlMG0v pic.twitter.com/szJZFpa2ug — NacióDigital (@naciodigital) 26 d’abril de 2018

La sentència condemnatòria per abús sexual -i no agressió sexual- que s'ha fet pública aquest dijous contra els cinc membres de "la Manada" ha encès la indignació del moviment feminista, que ha omplert les places dels ajuntaments catalans, i s'ha fet notar amb força a les principals ciutats espanyoles.Pancartes i cartells contra la resolució judicial, i el color lila han tornat a recordar el sentiment del 8 de març, quan es va viure una diada històrica en pro de la igualtat. Com llavors, la reivindicació feminista s'ha fet forta. La plaça de Sant Jaume de Barcelona és un dels llocs on s'ha aplegat més gent. Milers de persones s'han sumat al clam "no és no", que ha estat un dels més cridats, així com el missatge que assegura que l'agressió de "la Manada" va ser una violació.Soroll de claus, xiulets i cassoles també s'han sentit durant l'acte de protesta, on també han fet acte de presència lemes habituals, com ara, "si ens toquen a una, ens toquen a totes", "no és un abús, és una violació" o "jo per això no vaig denunciar". Poc abans de les 20.00 hores, la concentració s'ha desplaçat cap a Via Laietana i, posteriorment, fins al parc de la Ciutadella i Arc de Triomf, on han seguit protestant contra la sentència davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).En la sentència, el tribunal ha considerat que l'agressió que una noia de 18 anys va viure durant els Sanfermines del 2016 no és violació, sinó abús sexual. Respecte de la víctima, però, els cinc acusats van practicar sexe oral i vaginal en un portal, després d'acorralar-la i despullar-la.

