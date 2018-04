​Colau afronta la reprovació del ple per la gestió a Ciutat Vella

Operació policial al Raval contra els narcopisos. Foto: ACN

Ada Colau al ple extraordinari sobre el tramvia i la multiconsulta Foto: ACN

El govern d'Ada Colau patirà un nou revés aquest divendres. Gairebé tota l'oposició ha forçat la convocatòria d'un ple extraordinari , que se celebrarà després de l'ordinari d'abril, amb el qual reprovarà la gestió de Colau en el districte més sensible de Barcelona, el de Ciutat Vella. El detonant ha estat la polèmica que ha saltat en els darrers mesos per la proliferació dels narcopisos -els habitatges ocupats on es comercia amb droga - si bé a l'oposició tampoc li passa per alt el fet que falta poc més d'un any per a les pròximes eleccions municipals i que el moment és apropiat per furgar en els punts dèbils del govern.També es debatrà en el ple ordinari una proposta del PP per reprovar la gestió global de Colau i el seu equip "per la falta de resposta a les necessitats de la ciutat". Segons els populars, l'equip de govern "ha generat un agreujament i proliferació dels problemes als barcelonins i una manca d'empenta per l'avanç de la ciutat". El PP emmarca aquesta darrera proposta en el tercer aniversari del mandat, que es complirà a finals de maig, però no està garantit que tiri endavant, mentre que segur que s'aprovarà la iniciativa relativa al districte de Ciutat Vella.El ple extraordinari -un moviment inicialment liderat pel grup socialista- s'ha forçat per la petició de 12 regidors –els mínims indispensables per aconseguir-ho- repartits entre el Grup Demòcrata –el PDECat-, Ciutadans, ERC, el PSC i el PP, mentre que la CUP i el regidor no adscrit (de Demòcrates) no han participat en la iniciativa. L'ordre del dia consta d'un únic punt, i és el de reprovar l'acció del govern a Ciutat Vella "constatant que el fracàs del lideratge municipal al barri del Raval ha fet retrocedir en tota la tasca de recuperació feta pels ajuntaments democràtics amb el treball de veïns, veïnes i entitats".A més, es demana "l'adopció de mesures urgents i integrals" al barri del Raval i al conjunt de Ciutat Vella. És al Raval on han començat els narcopisos, si bé ja se n'han detectat en tres dels quatre barris del districte, ja que també n'hi ha al Gòtic i la Barceloneta. El PSC ha presentat una bateria de 34 propostes i l'Associació de Veïns Illa RPR (Roig-Picalquers-Robador), una de les més combatents contra els pisos de la droga, també ha formulat 20 propostes més per traslladar-les al ple . L'entitat no intervé a la sessió, però els seus plantejaments arribaran a través de l'oposició: com a mínim Cs pensa fer-hi referència.Els veïns consideren que cal actuar ja davant l'increment de turistes dels mesos més calorosos. "Creiem que és importantíssim emprendre accions urgents de cara a l'arribada a l'estiu del narcoturisme", va remarcar Carlos, el portaveu de l'associació Illa RPR, en la presentació de les propostes aquest dijous. Una de les mesures que defensen és l'augment d'efectius de la Guàrdia Urbana per poder garantir la seguretat al barri. "Reclamem més seguretat als carrers però que sigui ja, no esperem a l'estiu", va insistir Miguel, el tresorer de l'entitat.Per la seva banda, el PSC ha presentat 34 propostes del projecte Fem Ciutat Vella per solucionar problemes del districte, i que ha elaborat amb la contribució d'exregidors. El líder socialista, Jaume Collboni, retreu a l'executiu municipal que "no té un pla de futur per al cor de la ciutat, i el que presenta el PSC l'hauria d'haver fet fa anys el govern de Colau". Segons Collboni, "en l'últim mandat socialista, la inversió en el districte per habitant eren 2.185 euros de mitjana; amb Colau, són 1.117". Entre les mesures també hi ha la d'incrementar els efectius policials i afrontar els narcopisos.El govern duia al ple un punt per activar e l concurs per adjudicar el nou contracte de neteja i recollida d'escombraries , que hauria d'entrar en vigor l'1 de novembre del 2019, i que suposa un import de 2.456 milions d'euros a repartir durant vuit anys, o sigui 307 milions anuals. Es tracta del contracte més gran de l'Ajuntament, però l'oposició l'ha abocat a retirar-lo per la manca de suports . El PDECat, el principal grup de l'oposició, ja va reclamar aquest dijous la retirada i va demanar al govern dos mesos més per negociar.El ple també debatrà sobre la repressió estatal contra el procés català. El PDECat presenta una proposició per reclamar la dimissió del ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, per "vulneració de drets fonamentals" durant la final de la Copa del Rei, que van disputar el dissabte el Barça i el Sevilla a Madrid, i on es van requisar samarretes grogues, justament el color per denunciar l'existència de presos polítics. La CUP defensa una altra proposició per donar suport als comitès de defensa de la república (CDR).

