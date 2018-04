L'exministre Gallardón, investigat pel cas Lezo

Alberto Ruiz-Gallardón, a la roda de premsa on ha anunciat la dimissió Foto: ACN

La taca del cas Lezo s'estén pel Partit Popular. El jutge que instrueix la causa cita com a investigat a Alberto Ruiz-Gallardón, exministre de Justícia de Mariano Rajoy. L'assenyala per la compra presumptament fraudulenta de l'empresa colombiana Inassa des del consell d'administració del Canal de Isabell II.El magistrat, que veu evident l'existència d'una àmplia lista d'irregularitats comeses durant el procés d'adquisició de l'empresa per l'ens públic de la Comunitat de Madrid, també encausa Carlos Mayor Oreja, exconseller de Justícia de la Comunitat de Madrid, i Manuel Cobo, exconseller de Presidència.Gallardón va estar al capdavant de la comunitat madrilenya durant més de 8 anys, del 1995 al 2003. La Fiscalia Anticorrupció va anar estrenyent el cercle en aquesta etapa i ja havia demanat més imputacions de col·laboradors de l'expresident en el marc d'una de les causes que investiga la corrupció del Partit Popular.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)