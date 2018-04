El ple per debatre la investidura a distància de Puigdemont serà el 3 i 4 de maig

El Parlament de Catalunya debatrà la reforma de la llei de la Presidència el 3 i 4 de maig. Aquest dijous el president de la cambra catalana, Roger Torrent, ha convocat el ple que tractarà els canvis impulsats per Junts per Catalunya (JxCat) per convertir la legislació en el paraigua legal per investir Carles Puigdemont a distància Pocs minuts abans que la màxima autoritat del Parlament hagi fet pública la convocatòria, el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha emès el seu dictamen sobre aquesta precisa qüestió. I el posicionament d'aquest organisme consultiu estipula que la proposta vulnera l'Estatut i la Constitució, de manera que posa en qüestió la seva tramitació malgrat que l'opinió no és vinculant.El termini per triar un nou president de la Generalitat s'acaba el 22 de maig, de manera que aprovar el nou marc legal el dia 4 permetria provar de nou la investidura de Puigdemont - ajornada el 30 de gener entre retrets mutus entre JxCat i ERC - i, en cas de decaure, encara deixaria temps per al pla D, que encara no està consensuat en les files independentistes.Amb la delegació de vot de Toni Comín , teòricament JxCat i ERC ja no necessiten la CUP per sumar majoria simple en segona votació. Ciutadans, això sí, ja ha demanat al govern espanyol que faci mans i mànigues per impedir la participació de "dos fugits de la justícia" en la dinàmica parlamentària.

