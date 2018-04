Apareixen rates blanques de laboratori a la plaça de Catalunya de Barcelona

Cartell que avisa de la vigilància i el control de plagues a Plaça Catalunya de Barcelona. Foto: Gerard Fageda

"Des que vaig arribar al mes de març que veig aquestes rates blanques de laboratori córrer per aquí", assegura un dels acampats a la plaça de Catalunya de Barcelona, que protesta contra l'empresonament dels polítics independentistes. Dijous alguns mitjans van publicar fotografies que evidenciaven que s'havia instal·lat una colònia de rosegadors al centre de la ciutat, però, tal com expliquen testimonis a, ja fa temps "que aquestes rates blanques conviuen amb les rates grises de tota la vida"."Al principi només veia una rata blanca molt gran, més endavant, en vaig començar a veure més i més", continua un dels responsables de l'acampada. La presència d'aquesta varietat rosegadora, que es reprodueix ràpidament, va anar en augment ara fa un mes. Va ser aleshores que l'Ajuntament de Barcelona va iniciar un programa de prevenció als jardins de la plaça de Catalunya i va instal·lar uns cartells a sota dels arbustos avisant del "treball de sanejament" per vigilar i controlar les plagues.Malgrat aquest tractament realitzat per l'Agència de Salut Pública, un dels sensesostre que s'ha instal·lat a Plaça Catalunya per visibilitzar la situació de persones sense llar, assegura que "no n'hem deixat de veure". També en destaca la seva mida i explica que aquestes són "més grosses" que les rates grises que estem acostumats a veure en àmbits urbans.Així també ho explica un dels treballadors dels punts d'informació de Plaça Catalunya: "Fa dies que van posar els cartells, que ja estan trencats, i jo segueixo veient rates", afirma. "Surten a última hora del vespre", continua, "van de jardí en jardí i es passegen pel mig de la plaça".Quan cau la nit el bullici disminueix, també al centre de la ciutat, i els rosegadors surten dels seus amagatalls i es barallen amb els coloms per les restes de menjar que han deixat els visitants. El clima de Barcelona, els arbustos dels parterres i la confluència de vies de metro, ferrocarril i pàrquings subterranis que els propicia diversos refugis, faciliten la proliferació de rates grises i blanques en el subsòl de Barcelona.

