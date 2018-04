Puigdemont esclata contra la «kale borroka de Ciutadans»

La violència feixista, ni a casa ni enlloc. Vestits com terroristes, armats amb eines tallants, fent actes contra la llibertat d'expressió... és la kale borroka de Cs. Urgeixen explicacions. https://t.co/VcjvllQLVh — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 26 d’abril de 2018

Un altre cop la intolerància ha volgut silenciar les veus de la dignitat, que teníem representada amb els #totemsdignitat a Girona



No ens aturaran! Seguirem denunciant la manca de justícia i imparcialitat que hi ha a l’Estat Espanyol! I per això volem la #RepúblicaCatalana pic.twitter.com/mawT6Qysuq — ANC Girona 🎗 (@ancgirona) April 25, 2018

Una militant de Ciutadans (Cs) i que va ser cap de llista per Girona al Senat a les eleccions generals del 2008, Esmeralda Úbeda, és una de les identificades per la Policia Municipal per destrossar els "tòtems de la Dignitat" que l'ANC havia instal·lat a l'exterior de l'edifici Santa Caterina . Úbeda, que quan va ser candidata es presentava com a professora universitària, apareix al web de la Universitat de Girona (UdG) com a docent al departament de Física.En aquest sentit, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha carregat amb força contra la "kale borroka de Ciutadans" a través de Twitter. El cap de l'executiu català exiliat, qui va ser alcalde de Girona, reclama que "urgeixen explicacions" i denuncia que "la violència feixista, ni a casa ni enlloc".El partit assegura que no tenia constància de les intencions de la seva militant. Els agents van identificar cinc dels suposats encaputxats que, tapats amb passamuntanyes i amb cúters, van malmetre les nou escultures on hi apareixien retrats dels "presos polítics" i els "exiliats". Són quatre dones i un home que tenen edats que van des dels 32 fins als 59 anys. La Policia Municipal atribueix als identificats un delicte de danys i les destrosses estan valorades en poc més de 500 euros.La nit de dimarts a dimecres, un grup d'encaputxats –format per unes vuit persones- van destrossar els tòtems. Diversos veïns els van gravar amb els mòbils metre, tapant-se amb passamuntanyes- trencaven amb cúters les teles on hi apareixien els retrats dels líders independentistes. Després d'enregistrar-los, van anar fins a la comissaria de Mossos i Policia Local, molt a prop d'on hi ha les escultures, per avisar.La Policia Municipal va identificar, poc després i encara al carrer Jaume I, cinc sospitosos. Són quatre dones i un home amb edats compreses entre els 32 i els 59 anys. Segons fonts policials, una de les identificades és militant de Cs i va ser cap de llista del partit al Senat a les eleccions generals del 2008.Al breu currículum com a candidata, Esmeralda Úbeda, detallava que va néixer a Toledo i que és professora d'universitat. De fet, apareix al web de la Universitat de Girona (UdG) com a docent al Departament de Física. També explicava que s'havia afiliat al partit des del seu inici perquè considerava que "és l'únic que garanteix un canvi en la política nacional", sobretot en relació a la "lluita dels drets i llibertats" de la ciutadania.El partit assegura que no tenia constància de les intencions de la seva militant i detalla que avui dia no té cap càrrec dins la formació.La Policia Municipal atribueix als cinc identificats un delicte de danys. Les destrosses estan valorades en poc més de 500 euros. Quan la policia els va localitzar, va poder recuperar sis dels setze retrats que s'havien endut. L'ANC, que ja ha anunciat que reposarà totes les imatges, va interposar denúncia per les destrosses.Amb la denúncia i les identificacions, els agents trametran l'atestat i les diligències al jutjat perquè els citi a declarar.

