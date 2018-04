La Diputació de Barcelona exigeix l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats

Manifestació contra la repressió de l'Estat al Paral·lel Foto: Adrià Costa

El ple de la Diputació de Barcelona, celebrat aquest dijous al migdia, ha aprovat una moció per "exigir la posada en llibertat immediata de tots els presos polítics", així com "el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats". Al text també s'advoca per donar "suport incondicional" als alcaldes investigats per la fiscalia "només per expressar la voluntat de posar urnes perquè la ciutadania exerceixi la democràcia". Durant el debat de la moció, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha demanat que "s'aturi la repressió d'una vegada".El text, presentat pel PDECat, ERC-AM i CUP-PA, ha tingut els vots favorables d'aquestes tres formacions, l'abstenció d'Entesa i els vots en contra de PSC-CP, Cs i PP. Amb l'aprovació de la moció s'ha acordat declarar la "vulneració de les llibertats" recollides i protegides en "tots els tractats internacionals". També s'ha posat de relleu la "persecució" de la lliure expressió i la "vulneració" dels drets polítics i humans i del dret a decidir de la ciutadania per un estat que "jutja les idees i empresona de forma il·legal".Un altre punt que s'ha aprovat denuncia "l'evident manca de separació de poders" a l'estat espanyol, així com la "manipulació i coacció" dels mitjans de comunicació que, a parer de la Diputació de Barcelona, fa l'estat.A banda, la moció demana a les institucions europees que "no continuïn emparant accions pròpies d'una dictadura". I apel·la a la justícia internacional perquè "intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans".Finalment, el ple de la Diputació també ha donat "suport a la crida d'unitat" impulsada pel president del Parlament, Roger Torrent, i a la plataforma Espai Democràcia i Convivència.

