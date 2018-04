Veïns del Raval urgeixen a combatre els narcopisos per evitar el «narcoturisme»

Pintada contra el narcotràfic al barri del Raval Foto: Adrià Costa

Els veïns del barri del Raval han reclamat mesures immediates per fer front al fenomen dels "narcopisos", els habitatges on es trafica amb droga . "Creiem que és importantíssim emprendre accions urgents de cara a l'arribada a l'estiu del narcoturisme", ha remarcat Carlos, el portaveu de l'Associació de Veïns Illa RPR (Roig-Picalquers-Robador). Una de les mesures més destacables que proposen és l'augment d'efectius de la Guàrdia Urbana per poder garantir la seguretat al barri. "Reclamem més seguretat als carrers però que sigui ja, no esperem a l'estiu", ha insistit Miguel, el tresorer de l'entitat.El portaveu de l'Associació de Veïns Illa RPR ha explicat aquest dijous al migdia en roda de premsa que hi ha detectats 28 "narcopisos" actius, alguns de luxe, a la zona d'influència del Raval i ha qualificat la situació de "càncer social". "Els veïns estan molt preocupats", ha dit. Els veïns veuen com el fenomen es repeteix una vegada darrere l'altra i que hi ha un impacte de les drogues en la vida de les persones amb la presència de nombrosos toxicòmans que proliferen pels carrers del barri, segons ha comentat el portaveu de l'entitat.Carlos considera que el fenomen dels "narcopisos" encara "anirà a més de cara a l'estiu" amb l'arribada de més turistes a la capital catalana i ha destacat també que s'ha produït un augment de l'oferta dels coffee shops. El portaveu de l'associació ha assegurat que els veïns se senten "abandonats" davant d'aquest problema que viu el Raval des de fa temps.Ha subratllat que ara la gentrificació se centra en la creació de pisos turístics "il·legals" a la zona, on es produeixen, segons ha detallat, fenòmens connectats amb la narcoactivitat a petita o gran escala o també l'impacte de les contractacions de les plataformes com Airbnb, "que estan desplaçant veïns per treure rèdits econòmics". En aquest sentit, ha demanat que l'Ajuntament i tots els partits emprenguin accions "urgents" per combatre els "narcopisos" i les seves conseqüències.Els veïns de la zona traslladaran un total de 20 propostes al ple extraordinari que l'Ajuntament celebrarà aquest divendres, i que l'oposició ha forçat per reprovar la gestió del govern d'Ada Colau a Ciutat Vella . Entre les mesures, demanen que s'apliqui plenament l'ordenança del civisme contra els traficants de drogues i els "escàndols" a la via pública per poder millorar la situació del barri "a curt termini" i sobretot reclamen un increment d'efectius de la Guàrdia Urbana per poder garantir la "seguretat" al barri. En aquest sentit, creuen que seria molt important la creació d'una unitat policial especialitzada en el turisme i el civisme, més enllà de les patrulles de proximitat.El tresorer de l'associació ha recordat que abans de l'estiu s'incorporaran 90 guàrdies urbans al cos, dels quals al voltant d'un 20% es destinaran a Ciutat Vella però ha denunciat que el nombre d'efectius és insuficient. "En necessitem força més perquè l'Ajuntament tampoc contempla els que es jubilen", ha criticat Miguel. En la mateixa línia que Carlos, també ha insistit que cal aplicar l'ordenança "tal com és", de manera, que si una persona delinqueix al carrer "se l'ha de treure i portar-la a la Guàrdia Urbana". "Reclamem més seguretat als carrers però que sigui ja, no esperem a l'estiu", ha sentenciat.El líder del PSC, Jaume Collboni, també ha presentat 34 propostes del projecte Fem Ciutat Vella per solucionar problemes del districte i ha retret a l'executiu municipal que "no té un pla de futur per al cor de la ciutat, i el que presenta el PSC l'hauria d'haver fet fa anys el govern de Colau". Ha explicat en roda de premsa que la intenció d'aquestes propostes és que el govern municipal "expliqui a la resta de grups quines intencions tenen per Ciutat Vella i el seu futur", perquè creu que en aquest mandat s'han aplicat mesures pal·liatives, mentre que el districte necessita un seguiment particular.Les propostes s'han elaborat mitjançant trobades amb exregidors socialistes i diagnosticant la situació de Ciutat Vella, i Collboni ha reivindicat que el PSC pretén reivindicar l'estratègia històrica per canviar el districte. "En l'últim mandat socialista, la inversió en el districte per habitant eren 2.185 euros de mitjana; amb Colau, són 1.117", ha assegurat. Entre les propostes, ha destacat crear un consorci públic de promoció i impuls del districte, Fem Ciutat Vella, que es converteixi en operador de proximitat per executar noves mesures de transformació urbana, social i econòmica, i ha lamentat que el govern hagi gestionat Ciutat Vella de forma centralitzada.Sobre seguretat, Collboni proposa que la Junta Local de Seguretat abordi de forma integral el districte i la coordinació amb la resta de cossos policials implicats, i designar un fiscal especial sobre droga, prostitució i ocupacions irregulars. A més, planteja un conveni amb l'Agència Tributària per augmentar el nombre d'inspectors, reforçar la Guàrdia Urbana, donar suport a la seva tasca i abordar "sense complexos" la resposta policial per garantir la convivència perquè és el que demanen els veïns, segons Collboni.

