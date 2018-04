Margallo proposa la seva candidata a la presidència de Madrid

L'exministre d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, ha proposat la seva candidata per substituir Cristina Cifuentes com a presidenta de la Comunitat de Madrid: Soraya Sáenz de Santamaría. En declaracions a TV3, Margallo ha assegurat que la vicepresidenta espanyola és una "gestora magnífica" i que seria una gran oportunitat per a ella optar a ser la nova presidenta madrilenya.Tot plegat l'endemà que Cifuentes dimitís per l'escàndol del màster i el vídeo on se la veia robant. La ja exlíder dels populars a Madrid ha assegurat que tenia coll avall des de feia "certs dies" la decisió de fer un pas al costat. No obstant això, el vídeo que ha fet públic en exclusiva OkDiario ha precipitat tots els moviments. Cifuentes ha denunciat una campanya personal contra ella que ja durava "massa temps" i que ha travessat "totes les línies vermelles".

