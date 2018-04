Concentració a les 19h a la plaça de Sant Jaume contra la sentència de «la Manada»

Ens volen callades, submisses, sense veu. Que no denunciem. Que no diguem les coses pel seu nom: "violació". Parlarem, denunciarem, ens rebel•larem. Avui totes al carrer. Perquè som al seu costat. Nosaltres sí que la creiem. 19h Pl. Sant Jaume Bcn. #justiciaPatriarcal #LaManada pic.twitter.com/Ar9zHgY3z8 — #onsónlesdones (@onsonlesdones) April 26, 2018

Indignación a las puertas de la Audiencia de Pamplona tras la sentencia a 'La Manada': condenados por abuso sexual, pero no por violación https://t.co/NTpQYcuNor pic.twitter.com/VEM8DzHs2U — Antena3Noticias (@A3Noticias) 26 d’abril de 2018

La sentència contra els membres de "la Manada" ha indignat els col·lectius feministes i bona part de la societat. Tan bon punt s'ha conegut la condemna, s'han convocat diverses concentracions de rebuig. Moviments feministes i per la igualtat han fet una crida a sortir al carrer a les principals ciutats de l'estat espanyol i també davant d'alguns ajuntaments. En el cas de Barcelona, hi ha convocada una concentració a la plaça de Sant Jaume a les set de la tarda.L'Audiència de Navarra ha condemnat els joves a 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual, segons ha anunciat el magistrat aquest dijous. El tribunal també ha condemnat els joves a indemnitzar la noia amb 50.000 euros de forma conjunta i solidària, i a pagar 1.531,37 euros al Servei de Salut de Navarra. A més, els imposa la prohibició d'acostar-se a una distància inferior a 500 metres d'ella, així com comunicar-se amb la víctima per qualsevol mitja.Per contra, segons ha explicat el magistrat, se'ls absol per un delicte continuat d'agressió sexual, el que hagués justificat la violació en grup, i d'un delicte de robatori amb violència i intimidació, i contra la integritat moral.La sentència que rebaixa la pena d'agressió sexual a abús sexual i, per tant, condemna els cinc nois només a la meitat d'anys de presó que se'ls demanava, ha generat una forta indignació a l'exterior del tribunal. Desenes de persones s'hi han reunit durant el matí, per reclamar una sentència ferma contra les agressions sexuals i el masclisme.

