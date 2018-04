Sónar+D 4.0

El món no és com pensàvem; morfològicament, políticament, socialment, culturalment, axiològicament... s’ha modificat. La convergència de tecnologies digitals, físiques i biològiques que caracteritzen la denominada "quarta revolució industrial" en què estem sumits no és un continent acabat de descobrir. La metàfora adequada en aquesta ocasió no és la de l’espai per explorar i entendre, i, encara menys, la de la superfície per conquerir i sotmetre.Els sistemes ciberfísics que combinen infraestructures amb programari informàtic, sensors, nanotecnologia, etc. estanconformant una súperesfera que ens envolta totalment. Hi ha una estructura que ens encercla de manera constant i, sovint, invisible, des que ens llevem fins que anem a dormir, a casa, al carrer, a l’escola, a la feina, quan anem acomprar, mentre viatgem, etc. No l’hem de confondre amb el transhumanisme, un moviment que té com a objectiu transformar la condició humana mitjançant la fabricació de tecnologia que millori les capacitats de les persones, tant les físiques com les intel·lectuals.Filòsofs, tecnòlegs, activistes, polítics i professionals de sectors diversos s’estan acostant a un present que ja és futur. Cadascú ho fa amb les eines i els fonaments de què disposa. No obstant això, pràcticament ningú ha arribat tan lluny com previsiblement ho farà l’edició de 2018 del Sónar+D, el congrés sobre creativitat, tecnologia i negoci que se celebra a Barcelona, coincidint amb el seu germà gran, del 13 al 16 de juny.Tots els conceptes fonamentals de la quarta revolució industrial hi seran tractats per convidats procedents d’institucions cabdals com la NASA, el Massachusetts institute of technology (MIT), Google, Mozilla, Bandcamp o The long now foundation i tan prestigiosos com l’estudi de realitat virtual Felix and Paul, la dissenyadora d’experiències Nelly Ben Hayoun, l’artista de realitat augmentada Zach Lieberman o el cap de l’àrea digital de Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), Ian Rogers, pioner en l’aliatge de Web i música.Alemanya va establir en l’agenda del govern de 2013 aquest revolució digital, denominada igualment Indústria 4.0, com una “estratègia d’alta tecnologia”. El desplegament de la robòtica, la intel·ligència artificial, la internet de lescoses, la impressió en tres dimensions, la computació en el núvol, el big data, l’aprenentatge automàtic, el blockchain... ha portat la resta de països a adoptar la mateixa posició.La xarxa, que en el seu moment va ser vista com un nou continent, ha crescut i s’ha bifurcat en tantes direccions que ho impregna tot. Se suposa que la seva complicació operativa ens hauria de facilitar la vida. Però la transfiguració noés tan senzilla d’explicar. Amb independència de les dificultats intrínseques a la dimensió tecnològica, les facetessocial, econòmica, política i cultural tampoc no són fàcils de gestionar. Aquest és el repte que assumit el Sónar+D, per voluntat pròpia, per coherència i per la incompareixença d’alguns actors —administracions, fires, etc.—, aclaparats per la magnitud del canvi.Amb la participació d’inversors com Nick Crosthwaite (Spotify), Jan Bohl (Ableton) o Max Rimpel (Index Ventures), des del congrés barceloní aquest 2018 es projectaran sense complexos pronòstics sobre l’exploració espacial (exoplanetes, nanosatèl·lits...), la intel·ligència (humana, col·lectiva, artificial...), internet (la xarxa oberta i descentralitzada, l’ètica digital...), l’audiovisual (realitat augmentada, 360 graus, storytelling) i, com no, la música (art, recerca, transacció...).La seva envergadura serà enorme: 100 activitats amb 150 ponents i 5.000 acreditats de 3.000 empreses d’arreu. I les oportunitats de networking que s’hi generaran resulten d’allò més atractives. Així ho han entès en el passat entitats i col·lectius d’investigadors tan destacats com el Royal college of art de la Queen Mary University de Londres, l’Observatori astronòmic ALMA o el Barcelona supercomputing center, els quals han mostrat el seu treball al Sónar+D. En qualsevol cas, el futur que s’està configurant és més estimulant.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)