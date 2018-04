El Suprem urgeix Bèlgica a prendre declaració a Comín i Serret perquè designin un advocat a Espanya

Toni Comín i Meritxell Serret, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

El magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha dictat aquest dijous una providència en la qual reclama a les autoritats belgues que prenguin declaració als processats en la causa contra el procés independentistes, els antics consellers Meritxell Serret i Antoni Comín perquè designin advocat i procurador a Espanya, fent-los saber que en cas que no en designin cap de la seva confiança en el termini de cinc dies, se'n nomenarà un d'ofici.El magistrat ofereix també la possibilitat alternativa que siguin traslladats temporalment a Espanya per realitzar aquest tràmit tal com preveu l'article 18 de l'Ordre Europea de Detenció i Lliurament.En la providència, el jutge explica que l'assistència lletrada dels dos processats va presentar el 16 d'abril un escrit en el qual expressava "la seva intenció de continuar formalment aliens al present procediment, tot i haver estat detinguts en ocasió de la OEDE dictada per aquest instructor i estar per això subjectes al resultat processal que es derivi de la seva complementació".Pablo Llarena recorda que l'article 11.2 de la Llei orgànica del poder judicial estableix la necessitat de rebutjar judicialment les peticions "que es construeixin amb evident frau processal" i per això en aplicació de l'article 18 de la OEDE, que autoritza a l'autoritat d'execució d'una euroordre -Bélgica- a prendre declaració al detingut, acorda reclamar a l'òrgan judicial d'execució a Bèlgica que prengui declaració als dos processats perquè designin advocat i procurador a Espanya.

Providència Suprem Serret i Comín by naciodigital on Scribd

