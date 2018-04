El TC suspèn la candidatura de Puigdemont a la presidència de la Generalitat

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit aquest dijous el recurs del govern espanyol contra la candidatura de Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat, proposada per Roger Torrent durant el mes de gener, i d'aquesta manera l'ha suspès. El TC, que ha notificat la decisió a les parts, avisa de les conseqüències "penals" en les quals poden incórrer tots aquells dirigents que contravinguin la decisió.Fins ara, el TC només havia dictat mesures cautelars en contra de la investidura a distància de Puigdemont, però encara no havia admès a tràmit el recurs del govern espanyol. De fet, la defensa del president a l'exili tenia previst interposar ahir un recurs davant del Constitucional per tal que es pronunciés sobre la qüestió. La candidatura del màxim dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) no es va arribar a votar mai perquè el president del Parlament, Roger Torrent, va suspendre el ple d'investidura En aquests moments Puigdemont no és el candidat oficial proposat per la cambra catalana. Després de decaure la seva opció es va proposar Jordi Sànchez, que no va prosperar per l'acció judicial del Tribunal Suprem, i li va agafar el relleu Jordi Turull, empresonat a Estremera entre la primera i la segona votació del debat d'investidura. Les mesures cautelars de l'ONU van situar Sànchez de nou com a candidat, però tampoc va prosperar i ara els partits tenen fins al 22 de maig per investir una alternativa.La decisió del TC impacta en l'estratègia de Puigdemont, que promou una reforma de la llei de la Presidència per tal de permetre una investidura a distància que ara ja està formalment suspesa. El debat existent sobre el pla D o la convocatòria d'eleccions -àmpliament combatuda, fins i tot a través de cartes, pels presos polítics de JxCat, tal com ha avançat NacióDigital - s'haurà de resoldre al llarg dels propers dies.El Constitucional atorga ara vint dies a les parts per tal que formulin les al·legacions que considerin convenients. L'argumentació jurídica defensa que el recurs del govern espanyol entra dins de la legalitat i que, per tant, cal admetre'l, la qual cosa genera la suspensió automàtica del fet recorregut -la candidatura de Puidgemont-. JxCat va presentar un recurs per tal de frenar l'admissió a tràmit, però no ha estat considerat.

Interlocutòria del TC per suspendre la candidatura de Puigdemont a la presidència de la Generalitat by naciodigital on Scribd

