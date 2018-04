Cinc exrectors de la UPC reclamen la llibertat dels presos

El rector de la UPC, Francesc Torres. Foto: Europa Press

No és fàcil que cinc exrectors universitaris s'uneixen en una acció conjunta i pública que no afecti directament la vida universitària. L'excepcionalitat del moment i la llibertat dels presos ho ha aconseguit. Aquest matí, a la seu de la facultat d'Enginyeria, Gabriel Ferraté, Jaume Pagès Antoni Giró, Josep Ferrer i Enric Fossas, exrectors de la Universitat Politècnica de Catalunya, han llegit un manifest en què es demana l'alliberament de tots els empresonats i es fa una defensa de les llibertats fonamentals. La junta de govern de la UPC ha subscrit el document.L'exrector Josep Ferrer ha recordat la trajectòria antifranquista de la UPC i ha expressat que com a exrectors els incumbeix manifestar el seu compromís per les llibertats i els drets amenaçats. Ferrer ha transmès el "suport" del rector, Francesc Torras, a l'acte d'avui. Per la seva part, un altre exrector, Antoni Giró, ha subratllat la importància de la unitat de la comunitat universitària en un tema de país com és aquest.La UPC ha estat la primera universitat catalana a expressar públicament i oficial el seu posicionament en contra de la repressió i els empresonaments. Amb anterioritat, el personal de la UPC ha expressat també la seva posició en favor de la llibertat dels dirigents sobiranistes engarjolats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)