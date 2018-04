Seguiment desigual a les universitats de la vaga contra les taxes i la situació política

Estudiants bloquejant els accessos de la UAB Foto: ACN

La vaga convocada pels estudiants universitaris i de Secundària ha tingut un seguiment desigual a les universitats catalanes, segons la Secretaria d'Universitats i Recerca. Així, a la UB l'activitat docent s'ha suspès completament a la Facultat de Filosofia, on els accessos han aparegut bloquejats, mentre que a la resta de centres, el seguiment ha estat majoritari a les facultats de Dret, Educació i Farmàcia i a les altres ha estat baixa o nul·la.Pel que fa a la UAB, en sis de les 12 facultats del campus de Bellaterra –Ciències de la Comunicació, Dret, Ciències Polítiques i Sociologia, Traducció i Interpretació, Filosofia i Lletres i Ciències de l'Educació- el seguiment ha estat majoritari, mentre que en la resta de centres l'afluència ha estat diversa. A més, els piquets han cremat pneumàtics i han intentat cremar mobiliari urbà e els accessos als campus i als centres.D'altra banda, a la UPC l'activitat acadèmica s'ha desenvolupat amb "normalitat". Quant a la UPF, l'afectació de la vaga ha estat "gairebé nul·la" al Campus Mar, segons la Secretaria d'Universitats i Recerca, mentre que al campus del Poblenou s'han impartit poc menys de la meitat de les classes programades i al Campus de Ciutadella s'ha suspès l'activitat acadèmica fins a les 11 del matí perquè els accessos als edificis han aparegut bloquejats.Pel que fa la resta d'universitats catalanes, a la Universitat de Lleida no hi ha hagut convocatòria per fer aturades perquè és la festa dels estudiants i s'ha suspès l'activitat acadèmica a partir de les onze. Abans, les classes han transcorregut amb normalitat.A la Universitat de Girona, el seguiment de la convocatòria ha estat majoritari, a excepció de l'Escola Politècnica Superior. Els piquets han impedit l'entrada dels estudiants a les facultats sense que s'hagin registrat incidències rellevants.Per últim, a la Universitat Rovira i Virgili, el seguiment de la vaga ha estat majoritari als campus de Bellisens i Sescelades. A la resta de centres, l'afectació ha estat baixa mentre que a la facultat de Turisme i Geografia s'ha fet classe amb normalitat.