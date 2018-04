El Ministeri d'Hisenda penja un «meme» sobre Cifuentes a Twitter (i l'esborra)

Captura y foto propia de la cuenta oficial de @Haciendagob. ¿Qué cojones está pasando? ¿Se ríen de nosotros? #lamafianosgobierna pic.twitter.com/9sKYMXCFZb — Cándido Ruiz (@CandidoRuizRuiz) 26 d’abril de 2018

NO.



No es un bulo. @Haciendagob es la cuenta oficial del Ministerio de Hacienda.



Ese tuit ha estado colgado 9 minutos hasta que lo han borrado. pic.twitter.com/4zZ1Daw4XT — Maldita.es (@maldita_es) 26 d’abril de 2018

L'escàndol de Cristina Cifuentes, que ha acabat amb la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid , ha estat un dels temes cabdals de l'actualitat de les darreres hores. La decisió de la dirigent popular, teledirigida per Mariano Rajoy , ha generat tot tipus de reaccions a la xarxa. La més inversemblant -possiblement- ha tingut el Ministeri d'Hisenda com a protagonista.Relliscada del community manager? Broma de mal gust? Sigui com sigui, els usuaris més àgils van enxampar una piulada irònica sobre Cifuentes que el departament dirigit per Cristóbal Montoro es va afanyar a esborrar. Però ja era massa tard. La publicació consisteix en un muntatge fotogràfic, tal com es pot veure a continuació, on hi surt la ja expresidenta de la comunitat madrilenya com a model d'un anunci de la marca Mango. El joc de paraules és més que evident i la xarxa no ha dubtat en fer-ne befa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)