La Moncloa recorrerà la llei de la Presidència: «Puigdemont no serà investit»

El govern espanyol no afluixa i portarà al Tribunal Constitucional (TC) la reforma de la llei de la Presidència, el darrer moviment de fitxes dels partits independentistes per investir a distància Carles Puigdemont. La Moncloa s'ha mostrat taxativa aquest dijous als passadissos del Congrés durant el debat de les esmenes de devolució als pressupostos:"Puigdemont no serà president, recorrerem tot el que hàgim de recórrer com a govern".



L'executiu central, però, no aclareix encara si impugnaran i buscaran la suspensió automàtica de la Llei un cop ja hagi estat votada i aprovada al Parlament o bé si portaran al Tribunal Constitucional ja els acords de la mesa per portar la qüestió al ple. Aquest extrem, apunten des del govern espanyol, es decidirà un cop es faci públic el dictamen que ha d’emetre –previsiblement aquest dijous- el Consell de Garanties Estatutàries. En tot cas insisteixen que és "impossible" que Puigdemont sigui investit per la cambra catalana.

Des de la Moncloa desvinculen aquesta qüestió del vot delegat del conseller de Salut exiliat, Toni Comín, i deixa la porta oberta a la possibilitat de recórrer al TC a mans dels grups parlamentaris. L’equip de Rajoy ja no va recórrer la delegació del vot de Carles Puigdemont i tem que en el cas de Comín un recurs contra la seva delegació de vot no obtingui un suport unànime del tribunal.

