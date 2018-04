Un tuit de la policia espanyola enfurisma la xarxa després de la sentència de «la Manada»

Els membres de La Manada, el grup de nois acusats de violació múltiple.

Decídselo a los jueces — Erik Ruiz (@ErikRuiz_M) 26 d’abril de 2018

PODEMOS SOLAS. NO HACE FALTA QUE ESTÉIS CON NOSOTRAS. ¿Para qué? Si la ley siempre ampara a los hombres ante casos de estos. #LAMANADA NO AL PATRIARCADO. — María ☀ (@98_MVR) 26 d’abril de 2018

Traducción para este país: No es no, pero si te obligo a que sea que sí no pasa nada. — Daniel Mosby (@Danny98keex) 26 d’abril de 2018

¿Estais de broma? 9 años... es de risa. ¿Y luego venis con esto? Miraros al espejo y sentir al menos un poco de VERGÜENZA. — Tuitero con Furia (@esgd1987) 26 d’abril de 2018

No es no, menos para las leyes — Marty (@patywou) 26 d’abril de 2018

L'Audiència de Navarra ha condemnat els membres de "la Manada" a 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual, segons ha anunciat el magistrat aquest dijous, en la lectura de la sentència. El tribunal també condemna els joves a indemnitzar la noia amb 50.000 euros de forma conjunta i solidària, i a pagar 1.531,37 euros al Servei de Salut de Navarra. A més, els imposa la prohibició d'acostar-se a una distància inferior a 500 metres, així com comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà.Per contra, segons ha explicat el magistrat, se'ls absol per un delicte continuat d'agressió sexual, el que hagués justificat la violació en grup, i d'un delicte de robatori amb violència i intimidació, i contra la integritat moral.Després de la sentència, el compte de Twitter de la policia espanyola ha fet una piulada amb el missatge "No és no", en referència a les diverses campanyes contra els abusos sexuals que s'han dut a terme, i el número de telèfon d'atenció a les víctimes.Tot i això, aquesta piulada no ha agradat gens, ja que molts usuaris consideren la sentència insuficient.La sentència surt cinc mesos després del judici, i sense la presència dels acusats. En aquest es jutjava la presumpta violació en grup a una noia durant els Sanfermines del 2016, i s'ha convertit en un dels grans successos dels últims anys. Fins el moment en què s'ha conegut la decisió del tribunal, però, encara hi havia totes les possibilitats obertes, fins i tot una possible absolució dels cinc investigats: José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, el militar Alfonso Jesús Cabezuelo i el guàrdia civil A.M.G. Tots ells, des de fa dos anys, resten en presó provisional.Un dels elements que ha determinat el pes de la pena i que també va marcar el judici va ser el fet de si les relacions sexuals que es van tenir amb la noia van ser consentides o no. En aquest punt, els joves afirmaven que sí, ja que ella no havia forcejat, ni s'havia queixat, segons el vídeo que es va fer servir com a prova. En la seva declaració, la jove va dir que no havia pogut "reaccionar" i que havia quedat paralitzada per la por. La versió d'ella en declaració policial i al jutge, però, ha variat, i això també s'han aferrat les defenses dels acusats. Si bé en un primer moment va dir que li havien tapat la boca abans d'entrar al portal, més endavant va afirmar que havia entrat al portal per voluntat pròpia, pensant que "anaven a fumar un porro".Aquesta confusió és una de les principals causes de la demora de la sentència, que s'havia de conèixer a principis d'any, ja que un dels tres membres del tribunal va mostrar-se, en tot moment, prudent a l'hora de determinar si l'agressió sexual havia estat o no una violació en grup, més o menys consentida.En aquest punt, durant el judici els acusats van declarar-se innocents, mentre que el fiscal va considerar que la violació estava "totalment acreditada".Pel que fa a la sentència, les dues parts poden presentar un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Navarra i, posteriorment, al Tribunal Suprem. Això podria suposar que la causa s'allargués, com a mínim, un any.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)