El Banc Sabadell constata que «l'economia catalana ho està fent bé»

La nova seu del Banc Sabadell a Alacant. Foto: ACN

"L'economia catalana en termes generals ho està fent bé", ha afirmat avui el conseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola. El directiu ha constatat que l'any 2017 va tenir un tancament que "va sorprendre tothom". "És una economia molt oberta i el món que els envolta està creixent molt", ha afegit. A l'espera de les dades oficials sobre el primer trimestre, s'ha mostrat confiat en el "bon comportament de l'economia catalana".L'entitat ha presentat avui els seus resultats del primer trimestre, en què ha guanyat 259,3 milions d'euros, el que suposa el 32,7% més que el mateix període del 2017. El banc mostra un bon comportament del marge d'interessos, que se situa en 911,5 milions d'euros, amb una millora de l'1,9% respecte al març de l'any anterior.Les despeses d'explotació pugen fins els 752,9 milions d'euros, cosa que suposa el 12,7% més que fa un any. Aquest fort increment de les despeses s'explica pels costos relacionats amb la migració tecnològica de la filial britànica TSB, que per sí sola arrossega un cost extraordinari de 77 milions d'euros. Sense tenir en compte els costos no recurrents, les despeses d'explotació haguessin crescut l'1,5%.

