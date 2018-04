Revés del Consell de Garanties a la investidura a distància de Puigdemont

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ja ha emès el seu dictamen sobre la reforma de la llei de la Presidència impulsada per Junts per Catalunya (JxCat) que hauria de permetre la investidura a distància de Carles Puigdemont. I el posicionament d'aquest organisme consultiu estipula que la proposta vulnera l'Estatut i la Constitució, de manera que posa en qüestió la seva tramitació malgrat que l'opinió no és vinculant.La qüestió, en principi, s'ha de debatre al ple del Parlament del 3 i 4 de febrer , segons consta en l'ordre del dia que s'ha fet públic aquest dijous. Els grups tenen fins dimecres a les sis de la tarda per presentar esmenes. El text estableix que l'article primer de la proposició de llei que afegeix un nou paràgraf a l'article 4.2 de la llei de Presidència per permetre el debat d'investidura sense la presència del candidat a la sala de plens, regula una matèria "que està reservada al reglament [de la cambra] i, en conseqüència, vulnera els articles 58 i 67.2 de l'Estatut" i el 23 de la Constitució.El CGE considera que la proposta "no compleix els requisits de naturalesa ni de simplicitat exigits pel Reglament per poder ser tramitada i aprovada pel procediment legislatiu excepcional de lectura única". Tot i això, assegura que no és inconstitucional l'article sobre les reunions a distància dels òrgans col·legiats però demana la seva "reformulació" per tal d'"esclarir el quòrum necessari per a la vàlida constitució de les sessions del Govern que incorporin mitjans telemàtics".La reforma de la llei de la Presidència va ser registrada en solitari per JxCat a principis de febrer . En aquell moment feia nou dies que s'havia ajornat la investidura de Puigdemont davant les mesures cautelars del Tribunal Constituciona l, de manera que l'equip presidencial va presentar la iniciativa sense ERC, amb qui les relacions passaven per un moment millorable. Tot i haver impulsat la reforma, tres setmanes després era Puigdemont qui renunciava a ser candidat i proposava Jordi Sànchez Les circumstàncies judicials van impedir al número dos de JxCat que es presentés a la investidura i es va optar per situar Jordi Turull com a candidat, però va ser empresonat entre la primera i la segona votació del debat parlamentari. Això va fer que, a l'hora de buscar una alternativa, es tornés a posar damunt la taula el nom de Sànchez arran de les mesures cautelars imposades per l'ONU, desateses pel Suprem. Ara el nom que hi ha formalment damunt la taula és el de Puigdemont, sempre i quan es permeti la investidura a distància i no sigui recorreguda pel govern espanyol.

Dictamen CGE investidura a distància by naciodigital on Scribd

