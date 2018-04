L'Elèctrica Dharma tornarà als escenaris a l'Aquelarre de Cervera

La 41a edició de l'Aquelarre de Cervera comptarà amb la reaparició als escenaris de la Companyia Elèctrica Dharma com un dels plats forts de la programació musical de la festa.El cartell que s'ha donat a conèixer aquest dijous també preveu les actuacions dels Doctor Prats, Ebri Knight, Roba Estesa i Itaca Band com a principals bandes que actuaran entre el 24 i el 26 d'agost. Els concerts són gratuïts i tenen lloc en emplaçaments tradicionals de la festa com la plaça de Pius XII, la plaça de Cal Racó o la plaça Major. D'altra banda, l'Aquelarre de Cervera tindrà una celebració prèvia de foc i música el divendres 13 de juliol com a part del cartell del Festival Cruïlla de Barcelona 2018.Superades les quatre dècades d'història, el festival del foc i la música de les terres de Ponent obre una nova etapa en què la programació adopta una personalitat pròpia amb el folk com a aperitiu i les músiques festives i la Dharma com a plat principal.El grup festiu del Camp de Tarragona, Roba Estesa, obrirà la primera nit de l'Aquelarre amb el seu nou disc, "Desglaç" (Coopula, 2018). Empoderades i combatives, el discurs feministra de Roba Estesa no s'autra i predica un canvi de paradigma en l'ordre establert més contundent i vitalista.Les acompanyaran el grup del Maresme Ebri Knight, que després d'una gira europea compartida amb els italians Talco, continuaran presentant les cançons del seu darrer disc, "Guerrilla" (Maldito Recors, 2018). El seu quart treball endureix el discurs i la sonoritat, ara més punk sense deixar de banda la seva arrel folk. La primera jornada musical la tancarà la banda local de reggae Lasta Sanco.La segona nit estarà protagonitzada per la reaparició als escenaris de la Companyia Elèctrica Dharma. Aquesta unió de la festa, l'arrel tradicional, el foc i la implicació de les entitats locals de cultura popular, augura un dels concerts més espacials i emotius de la 41a edició de l'Aquelarre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)