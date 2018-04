El PNB s'alinea amb el PP per tombar les esmenes de l'oposició i encaminar els pressupostos

Després que aquest dimecres el PNB assolís un acord amb el PP a canvi d'un increment mínim de les pensions de l'1,6% , avui els nacionalistes bascos s'han alineat amb els populars i Ciutadans per tombar les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos generals de l'Estat. El Congrés ha rebutjat per 176 vots en contra i 174 a favor les propostes plantejades per l'oposició. El resultat de la votació permet que els comptes elaborats pel govern espanyol avancin en la seva tramitació a la cambra baixa.El PSOE, Podem, ERC, PDECat, Compromís i Bildu havien presentat esmenes a la totalitat, però no han prosperat perl pacte entre el PNB i el PP, que ja comptava amb el suport de Ciutadans i de formacions com Coalició Canària. Tot i que els nacionalistes bascos han subratllat que no acabaran aprovant els comptes si Mariano Rajoy perpetua el 155 a Catalunya , han fet costat als populars en la votació d'aquest dijous. Les votacions finals per validar els pressupostos es faran del 21 al 24 de maig.El resultat de la votació -176 a 174- implica que un dels diputats dels grups parlamentaris que han presentat les esmenes ha votat –per error o expressament- a favor dels comptes de l’executiu espanyol, que sumava amb els seus aliats un màxim de 175 escons. Segons s'ha sabut posteriorment, el diputat ha estat l'únic representant de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, adscrit al Grup Socialista, que hauria pitjat el botó vermell contra les esmenes malgrat que el seu discurs de dimecres anava en el sentit contrari.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)