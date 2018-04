Els estudiants protesten a Barcelona: «Defensem la pública, defensem el poble»

EN DIRECTE Milers d'estudiants prenen els carrers de la capital catalana per exigir "democràcia i llibertat": reclamen millor tracte per a la universitat pública i la derogació del 155 https://t.co/FsD9lvKLC5 pic.twitter.com/oRbILT1Wti — NacióDigital (@naciodigital) 26 d’abril de 2018

Els estudiants han sortit al carrer aquest dijous al migdia a Barcelona. Sota el lema "Defensem la pública, defensem el poble", milers de persones es manifesten a la Plaça Universitat de la capital catalana. La concentració ha estat organitzada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i el Sindicat d'Estudiants.Els milers de manifestants reclamen una baixada del preu dels graus de fins a un 30% de les taxes universitàries i exigeixen major respecte i un millor tracte per a les universitats públiques catalanes. La manifestació, d'altra banda, també té un clar missatge polític. Els estudiants exigeixen l'alliberament dels presos polítics i la derogació "immediata" de l'article 155.La marxa ha començat a la plaça Universitat i acabarà a Sant Jaume, entre el Palau de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per demanar "llibertat i democràcia" en front la "repressió franquista" instal·lada actualment a l'Estat.A la manifestació hi ha estudiants de diferents universitats d'arreu del territori català. Una estudiant de la Universitat Pompeu Fabra assegura que el seu centre ha tingut un seguiment del 100% i a les 11h del matí s'han suspès totes les classes.Més enllà de les proclames estudiantils i polítiques, els milers d'alumnes que han pres els carrers volen transmetre també un missatge a favor de la lluita feminista, la qual ha d'anar de bracet amb la lluita estudiantil. Una de les consignes entonades amb més força aquest dijous al matí exigeix la revisió de les polítiques d'igualtat de sexe en l'educació.

