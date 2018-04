Dos regidors de la CUP Ripollès desobeeixen i no es presenten a declarar

Dos regidors de la CUP al Ripollès han desobeït i no han acudit a declarar per haver tallat la frontera de coll d'Ares durant la vaga del 8-N. Dues alcaldesses d'ERC i un regidor republicà, en canvi, sí que han entrat al jutjat però s'han acollit al dret de no declarar. «No esteu sols», el crit de suport als cinc càrrecs electes del Ripollès imputats per tallar la frontera https://t.co/BG7Jem6LeX pic.twitter.com/ybfPDysXvZ — NacióDigital (@naciodigital) 26 d’abril de 2018



El tall a Coll d'Ares a la vaga del 8 de novembre. Foto: CDRripoll

Els cinc càrrecs electes imputats són alcaldessa de Pardines, Núria Pérez (ERC); l'alcaldessa de Vallfogona, Carme Freixa (ERC); el regidor de Ripoll, Roger Bosch (ERC); el regidor de Ripoll, Santi Llagostera (CUP); i la regidora de la CUP a Campdevànol, Mariona Baraldés.Els dos regidors de la CUP, malgrat no entrar al jutjat, sí que han participat a la concentració de suport que s'ha celebrat davant dels jutjats de la capital del Ripollès.Els tres regidors d'ERC que sí han entrat al jutjat n'ha sortit en poc més de quaranta minuts i no han volgut fer declaracions. En nom seu ha parlat el seu advocat, Joan Boix, que ha explicat que els tres càrrecs electes s'han acollit al seu dret a no declarar. Boix ha explicat que ja han demanat el sobreseïment i arxiu del cas perquè ''no hi ha cap element que concorri cap tipus penal o delictiu.Se'ls investiga per un pressumpte delicte de desobediència, desordres públics i coaccions. Tot i així, Boix ha explicat que els Mossos van portar l'atestat al jutjat perquè s'obrin diligències en el cas que existís un possible delicte de desordres públics, però el mateix advocat ha reconegut que aquest delicte no existeix perquè exigeix que hi hagi violència o coacció amb algunes persones. ''El propi atestat parla d'una trobada, festiva, lúdica i en pla pícnic textualment'', ha exposat.

