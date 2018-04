Colau trasllada a Torrent que cal formar Govern per revertir la judicialització

Roger Torrent segueix endavant amb la ronda de contactes que ha posat en marxa per bastir un front comú contra la repressió. Una de les personalitats més cobejades per formar part d'aquesta iniciativa és Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb qui s'ha citat durant una hora aquest dijous al saló d'audiències del Parlament. Colau ha aprofitat per traslladar-li la necessitat que hi hagi un Govern a Catalunya que permei aixecar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i "revertir la judicialització".

Aquest missatge arriba en un moment en què els presos polítics de Junts per Catalunya (JxCat) han enviat una carta a Carles Puigdemont en la qual li demanen la formació d'un nou executiu i que s'eviti la comvocatòria de noves eleccions, segons ha avançat NacióDigital . Colau ha considerat que té l'objectiu compartit amb Torrent de frenar la judicialització, i li ha traslladat que és "ineludible" que es posi en marxa un executiu "de manera immediata". "Hi ha una majoria que té la responsabilitat de disposar d'una presidència efectiva i presencial", ha considerat Colau.Segons l'alcaldessa de Barcelona, el fet que la Generalitat no estigui governada des de Catalunya està impedint donar resposta a "situacions d'emergència social". "Els ajuntaments estem sols en la primera línia de la trinxera", s'ha queixat l'alcaldessa.

