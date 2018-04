ERC impulsa una comissió d'investigació al Parlament sobre la plataforma Castor

Detall de la plataforma marina del Castor. Foto: ACN

Irene Fornós i Lluís Salvadó, diputats d'ERC, en roda de premsa Foto: ERC

ERC portarà al ple del Parlament una proposta de resolució per tal de posar en marxa una comissió d'investigació sobre la gestió de la plataforma Castor , actualment aturada, que va suposar un forat econòmic rellevant i conseqüències mediambientals tant a les Terres de l'Ebre com al País Valencià. La iniciativa ha estat presentada aquest dijous en roda de premsa al Parlament per Irene Fornós i Lluís Salvador, diputats d'ERC."Ja han passat cinc anys des que es van produir aquells terratrèmols a les Terres de l'Ebre i al Maestrat. S'ha demostrat un garbuix d'irregularitats, el més natural hauria estat que s'hi hagués posat llum al Congrés dels Diputats, però no ha estat possible perquè ha estat bloquejada pels partits majoritaris", ha recalcat Salvadó. Fornós ha recordat l'impacte ambiental i econòmic de la plataforma, que tenia al darrere Florentino Pérez, i també com es va triplicar el cost de la iniciativa amb el pas dels anys.Salvadó ha recordat que existeix un informe del Síndic de Greuges que reclama la investigació dels "nyaps" que s'han dut a terme al llarg dels últims anys i que "posen en evidència i en fallida" el sistema administratiu de l'Estat. Ja s'han pagat 3.000 milions d'euros en indemnitzacions, segons el diputat d'ERC, que també ha demanat esbrinar si era previsible que hi hauria terratrèmols amb la posada en marxa del Castor.Amb tota la informació que ha anat apareixent, ha indicat el diputat d'ERC, la iniciativa de la comissió d'investigació ha d'esclarir si l'empresa era conscient que era un projecte de "pura especulació pseudocientífica". "Sabien perfectament que, en el pitjor dels casos, tenia restituïda la inversió per part de l'Estat", ha ressaltat. "Queden molts anys de projecte Castor, no s'han segellat els pous i hem de tenir una actitud vigilant", ha indicat Salvadó.

