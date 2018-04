FOTO Dante Fachin emmarca i penja a la paret el tuit de Juliana insultant-lo

Com pots ser tant curt @AlbanoDante76? — Enric Juliana Ricart (@EnricJuliana) April 24, 2018

El periodista Enric Juliana i Albano Dante Fachin es van discutir a través de Twitter per un article que l'exdirigent de Podem ha publicat al portal Fotlipou . Redactat com a carta oberta a Inés Arrimadas i Xavier García Albiol, Fachin escriu que "en el seu Sant Jordi" els dirigents de Cs i PP no hi caben i n'explica el per què. Juliana ha respost amb contundència la piulada de Fachin i li ha dit: "Com pots ser tan curt?".Una piulada que Fachin ha volgut emmarcar i penjar-se a la paret. Aquest dijous al matí, l'exdirigent de Podem ja ha informat que anava a comprar un marc per fer-ho i, finalment, ha penjat una imatge acompanyada del text: "Preciós regal que acabo de rebre". També ha desglossat les característiques que té i que espera que sigui acceptat al Museu d'Història de l'Art de Sant Esteve de les Roures.

