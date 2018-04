El govern de Colau no tirarà pel dret per imposar la multiconsulta

Representants de les entitats que van promoure les preguntes de la multiconsulta. Foto: Jordi Bes

El govern d'Ada Colau no premerà l'accelerador amb la multiconsulta, tot i l'informe d'un òrgan consultiu de l'Ajuntament –la Comissió d'Empara del Reglament de Participació Ciutadana- que determina que s'ha de celebrar malgrat que el ple la va rebutjar. El tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, i la regidora de Participació Ciutadana, Gala Pin, han instat a les entitats que van promoure les preguntes de la consulta a presentar un recurs de reposició contra la decisió del ple que va tombar-les, i han demanat als partits de l'oposició que rectifiquin perquè, segons Asens, el refús d'alguns va ser "il·legal".Una de les preguntes és sobre la remunicipalització de l'aigua i l'altra, sobre el canvi de nom de la plaça de l'esclavista Antonio López pel d'Idrissa Diallo, que va morir al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca. Les entitats que les promouen reclamaven repetir el ple que va tombar-la, però la comissió entén que no és necessari. Segons l'informe de la comissió, que va avançar aquest dimecres, el ple celebrat que va tombar les preguntes és vàlid, si bé que cal "corregir" el recompte dels vots perquè sosté que alguns dels contraris –els del PDECat i la CUP- no ho són.Al govern consideren que per revisar-los cal un recurs de reposició, que les entitats –com ara Aigua és Vida, Metromuster i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)- ja volien presentar igualment. Pin ha defensat que cal "no deixar que el futur de la ciutat el decideixin els interessos dels lobbies i empreses privades com pot ser Agbar", que pugna perquè no es faci la multiconsulta, mentre que Asens ha carregat contra els partits sobiranistes. Segons ell, el rebuig d'aquestes formacions "no s'avenia amb les declaracions d'aquells que s'havien omplert la boca defensant la democràcia, el dret a decidir i la participació ciutadana".L'equip de Colau ha evitat donar calendaris, però el rellotge corre, i és que ja dona per fet que no es pot celebrar la multiconsulta abans de l'estiu, i només podria fer-se a la tardor (l'any que ve hi ha eleccions i el reglament impedeix fer-la). Si els serveis jurídics municipals l'accepten, llavors la proposta caldrà tornar-la a dur al ple municipal i tornar-la a votar. L'altra opció seria que el mateix equip de Colau presentés les preguntes al ple com si fossin d'iniciativa pròpia, però en aquesta circumstància s'haurien d'aprovar per una majoria de dos terços dels regidors –27- i no majoria simple com en les d'iniciativa ciutadana. Ara no hi ha prou suports en cap dels dos supòsits.Segons Pin, el recurs de reposició és "una passa més perquè els grups municipals rectifiquin", però ara com ara no donen símptomes de fer-ho, excepte la CUP, si bé els seus vots són insuficients. Ciutadans ja va anunciar fa una setmana que no pensava canviar el vot contrari, i el PSC ho ha fet aquest mateix dijous. El socialista Jaume Collboni ha avisat que només donaran suport a la multiconsulta quan es presenti una proposta "que sigui sòlida des del punt de vista jurídic i transparent des del punt de vista econòmic". El PP difícilment farà cap pas per rectificar i el PDECat encara no s'ha pronunciat.Abans que el govern expressés la seva posició, les entitats han reclamat que en el ple d'aquest divendres es voti tirar endavant amb la multiconsulta i, si no hi havia rectificació, presentarien el recurs de reposició. Esperaven que el govern i els grups prenguessin la iniciativa en el ple, però finalment no ha estat així. En tot cas, consideren que l'informe de la Comissió d'Empara evidencia que no s'ha actuat correctament des d'alguns grups. "És clar que ho han fet malament", sosté el vicepresident primer de la FAVB, Albert Recio, que ha lamentat que "han intentat passar per davant de la participació ciutadana".Xapo Ortega (Metromuster) ha tornat a afirmar, com a portaveu de la iniciativa d'Idrissa Diallo, que senten "molta vergonya" d'haver de defensar una iniciativa de participació ciutadana quan no ho fan els partits, i ha retret que "es deixin portar per interessos econòmics externs quan estan contravenint el propi reglament". Míriam Planas, d'Aigua és Vida, ha indicat que les entitats intenten "arreglar el desgavell", i ha tornat a criticar que hagin primat més "els interessos d'Agbar" que els de la ciutadania. Les associacions també estudien presentar un recurs contenciós, que pot allargar el conflicte durant anys, però que és on temen que acabarà tot plegat perquè no confien que els partits rectifiquin.L'argument central de la Comissió d'Empara és que, atenint-se al reglament de participació, els partits només poden votar en contra de les preguntes si es determina que no s'adeqüen a l'ordenament jurídic, i "no per simples raons d'oportunitat, ja siguin ideològiques o estratègiques". Sosté que alguns grups –Cs, PSC i PP- així van al·legar-ho, tot i que "amb poca motivació sobre el tema", però dos –el Grup Demòcrata (el PDECat) i la CUP- no van fer referència a qüestions jurídiques durant la seva argumentació, raó per la qual els seus vots contraris "no tenen validesa jurídica".Tenint en compte això, la comissió ha fet un nou recompte de tots els vots i conclou que la multiconsulta no es pot denegar. Es gira la truita en restar els vots contraris que considera "sense fonamentació" –els dels nou regidors del PDECat i els tres de la CUP en el cas només de la pregunta de l'aigua, ja que va votar a favor de l'altra-, i les dues preguntes surten aprovades per majoria simple. Seguint aquest raonament, la pregunta de l'aigua hauria rebut 16 vots a favor, 12 en contra fonamentats en la falta d'adequació a l'ordenament jurídic, 12 en contra sense fonamentació i 1 abstenció.

