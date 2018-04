Els veïns alerten que el turisme converteix Barcelona en un «aparador» que «mata els barris»

Entitats socials i veïnals de Barcelona han tornat a dir "prou" a la turistització. Aprofitant l'arribada de la calor, han fet pública la seva adhesió a la xarxa SET, que critica els perills de l'abús del turisme, de manera conjunta amb diferents ciutats i regions del sud d'Europa que, segons han explicat, s'enfronten a problemes molt comuns. En el cas de Barcelona, han precisat, ja s'ha detectat des de fa uns anys com la ciutat s'ha convertit en un "aparador" pels negocis i el turisme, un fet que canvia i "mata" l'essència dels barris.La turistització, han precisat, també abraça diversos greuges, entre els quals la precarització i la reducció del dret a l'habitatge. En aquest punt, han avisat, la pujada "descontrolada" dels preus del lloguer, "tolerada per les legislacions estatals" està afectant greument la població de més edat i menys recursos. Així, la gentrificació s'intensifica, i l'estructura habitacional de la ciutat canvia, en pro de pisos dedicats a l'ús turístic que deriven, també, en "desnonaments" encoberts.Altres elements comuns entre les catorze regions que subscriuen el manifest són, per altra banda, la massificació de carrers i places, un fet que dificulta la vida quotidiana dels residents; la saturació de la xarxa pública de transport; la generació de més contaminació arran d'una major presència d'avions, creuers o autocars; la precarització de les condicions laborals de la població, ja que els sectors turístics presenten "les pitjors condicions laborals", i una destacada especialització de l'economia de la ciutat en el sector turístic.Que el nou Mercat de Sant Antoni no es converteixi en una "Boqueria 2". Aquesta és una de les principals preocupacions dels veïns del barri, segons han explicat en la roda de premsa, vist el precedent d'altres mercats com, per exemple, Santa Caterina. "Tenim un passat", han avisat, i malgrat que el veïnat ha pogut intervenir en certs processos administratius pel que fa al mercat, hi ha una altra part "molt més opaca" de la qual no es té informació."El Mercat de Sant Antoni ha de ser un espai vertebrador del barri i, en cap cas, un element més del gran aparador que s'ha convertit la ciutat", ha declarat. I en aquest marc, han reiterat la seva preocupació per derivar en un "barri caramel" per a inversors. Aquesta tendència, però, ja es produeix, han dit, amb un increment notable del preu de l'habitatge que "trenca" el teixit veïnal: "Els barris són per viure-hi, i no per viure'n".En el marc de la Xarxa SET, les regions del sud d'Europa intentaran fer propostes veïnals i socials a les administracions per posar límits a aquesta turistització. Segons han indicat, cal tirar endavant polítiques fiscals diferenciades per a l'habitatge i el sector turístic, i disminuir el pes turístic dins l'economia de la ciutat. Això es podria fer, per altra banda, fomentant economies més justes, socials i ambientals.L'aliança, per altra banda, també busca sensibilitzar l'opinió pública i "pressionar" les administracions per a una regulació del turisme, no només en aquestes regions, sinó en el conjunt del sud d'Europa: "El manifest és una primera passa en la internacionalització de la lluita".

