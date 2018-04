Montoro maniobra i apunta ara a un delicte de falsificació per pagar l'1-O

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, s’ha hagut de defensar aquest dijous dels atacs del líder de Ciutadans, Albert Rivera, que l’ha acusat d’estar ajudant Carles Puigdemont en dir en una entrevista a El Mundo que no hi van haver diners públics per a l’1-O.El ministre, que no ha ratificat però tampoc ha retirat aquelles paraules, ha afirmat que en política “es pot descartar poques coses excepte ser fidel als principis” i ha apuntat que ell mai va dir que no s’hagués pogut produir un “falsejament de factures”. “Puigdemont té tots els motius per estar preocupat per mi, perquè estem exercint el nostre paper institucional amb tota naturalitat”, ha afirmat abans de reivindicar que “avui Catalunya segueix essent Espanya per l’actuació del govern del PP, amb suport de Cs i el PSOE en aplicació del 155” i cal “no confondre ningú més, perquè estem donant peus a qui no n’hem de donar”.Montoro, que ha arribat a acusar el diari El Mundo de titular interessadament per “vendre més”, ha recordat que en aquella entrevista no diu que no hi pogués haver “falsejament de factures”. “Pot haver-n’hi, clar que si, com en qualsevol procediment administratiu”, ha afirmat Montoro, que ha ironitzat sobre el fet que Rivera “no sap” que és un procediment administratiu perquè “no ha estat mai a càrrec de cap gestió directa”.El ministre ha insistit que el seu govern ha evitat que les independentistes disposessin de “centenars de milions d’euros a les seves mans” per culminar el projecte. “No els van tenir, i si han falsificat n’hauran de respondre”, ha apuntat abans de recordar que és evident que “hi pot haver imperfeccions en l’actuació d’un govern”. “El govern del PP i del president Rajoy està exercint un control on per descomptat que hi pot haver imperfeccions, que és el que s’està investigant”.En tot cas, Montoro ha afirmat que el seu govern “desitja” que “torni la normalitat” amb “el compliment de la legalitat”. “No ens equivoquem, tenim tots responsabilitat i estem desitjant que torni la normalitat, superar els enfrontaments, divisions, i evitar els que ens volen portar a l’abisme”, ha apuntat. Segons el ministre, cal no “tensar” la situació “perquè els països es construeixen des de la convivència i la pluralitat, i Espanya és un país de vers plural”.

