VÍDEO Per què és tan complicat investir Puigdemont?

Van passant els dies i no tenim president. La legislatura es complica i no hi ha manera de sortir de l'atzucac.La primera proposta continua sent Puigdemont. Però... per què és tan difícil investir-lo?La resposta l'ha donat Toni Soler, al programa d'humor Està passant : “Amb el 155, qualsevol reforma legislativa ha d'estar validada per Rajoy. L'alternativa passa per investir un president provisional o un titella, tal com l'anomena Albiol”.La definició de titella d'Albiol dona molt de joc, com podeu veure al vídeo.

