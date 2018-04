Inda va obtenir el vídeo de Cifuentes a canvi de no publicar corrupteles del PP, segons l'«ABC»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, va acabar dimitint ahir acorralada pels escàndols del màster falsificat i les imatges d'un furt el 2011 . Aquest darrer vídeo el va publicar el mitjà d'Euardo Inda, OkDiario, que segons l'ABC va obtenir a canvi no publicar corrupteles del PP de Madrid. Així ho apunta el rotatiu que assegura que un empresari va oferir la informació a diversos mitjans i va posar com a condicionant no informar dels negocis d'Ignacio González, el predecessor de Cristina Cifuentes esquitxat per una investigació impulsada per la presidenta madrilenya.El mateix director del diari que ahir va defenestrar la presidenta de la Comunitat de Madrid, Eduardo Inda, el 2015 aplaudia Cifuentes. "És una persona honesta", assegurava. "Amb ella l'erari públic està en un lloc segur", afegia.

