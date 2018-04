Catalunya lidera la disminució de l'atur a l'Estat en el primer trimestre de l'any

Catalunya lidera la disminució de l'atur. Foto: Adrià Costa

Catalunya ha liderat la disminució de l'aturen el primer trimestre de l'any, amb 20.600 desocupats menys que el trimestre anterior, la qual cosa suposa una disminució del 4,29% i situa la taxa d'atur en el 12,19% -davant del 12,63% de fa tres mesos-, amb un total de 458.700 desocupats. A l'Estat , només quatre territoris registren descensos de l'atur i Catalunya és la demarcació on retrocedeix més la desocupació. El descens d'aturats és la disminució més gran en un primer trimestre des del 2005 (-51.400). Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) feta pública aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) , en comparació amb el primer trimestre de l'any passat, l'atur a Catalunya s'ha reduït en un 20,46%, amb 118.000 desocupats menys, la qual cosa la col·loca com la comunitat amb una disminució més significativa, per davant d'Andalusia (-96.700) i la Comunitat Valenciana (-66.200).Mentre que a Catalunya la taxa d'atur cau, a l'estat espanyol puja fins a situar-se en el 16,74%, gairebé dues dècimes més que al desembre passat (16,55%). En el conjunt de l'estat espanyol, l'atur ha pujat en 29.400 persones en el primer trimestre, la qual cosa suposa un 0,78% més que en el trimestre anterior i situa el total de desocupats en 3.796.100 persones.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)